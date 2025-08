Regizorul Peaky Blinders, Steven Knight, va scrie scenariul pentru următorul film James Bond

Cineastul britanic în vârstă de 65 de ani va lucra alături de regizorul Denis Villeneuve ( Dune ), a cărui participare a fost anunțată în iunie, pentru a readuce spionul 007 pe marile ecrane după o lungă absență: ultimul film James Bond, No Time To Die, a fost lansat în 2021.

În urma cumpărării studioului hollywoodian MGM în 2022, Amazon a întâmpinat mult timp rezistență din partea lui Barbara Broccoli și Michael Wilson, producătorii de lungă durată ai seriei James Bond, care au păstrat controlul creativ al personajului. Un acord financiar a fost încheiat în cele din urmă în februarie pentru ca Amazon MGM să preia controlul creativ al lui 007, oferindu-i mână liberă pentru a exploata una dintre cele mai profitabile francize de la Hollywood.

Steven Knight este regizorul din spatele seriei violente cu gangsteri britanici Peaky Blinders, un succes global plasat în Anglia industrială la începutul secolului XX. Steven Knight a fost, de asemenea, co-creatorul emisiunii TV „Vrei să fii milionar?” și a scris patru romane.

Scriitorul, producătorul și regizorul englez se află și în spatele altor seriale precum Taboo, See, This Town și All the Light We Cannot See.