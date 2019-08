S-a dus la şcoală mândru de noua sa tunsoare, dar părinţii spun că a fost UMILIT de profesori, în faţa întregii clase | VIDEO

Părinţii unui adolescent din Texas, Statele Unite au dat în judecată Inspectoratul Şcolar din Houston, după ce trei angajaţi ai unui liceu au folosit un marker pentru a desena pe scalpul fiului lor, scrie The Guardian.

Black teen 'humiliated' after school colored his hair with marker, parents say S-a dus la şcoală mândru de noua tunsoare, dar a fost imediat umilit de profesori, în faţa întregii clase.