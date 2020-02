Se cere închiderea Pornhub. Clipuri revoltătoare cu minori traficaţi şi violaţi, postate pe platformă: o mamă şi-a găsit fiica de 15 ani pe care o declarase dispărută

Laila Mickelwait, directoare unei organizaţii din Statele Unite ale Americii care luptă pentru abolirea prostituţii, cere închiderea celui mai mai mare site destinat adulţilor.

Mickelwait susţine, potrivit Washington Examiner, că a documentat în ultimele luni mai multe cazuri în care pe platforma video au apărut clipuri cu copii traficaţi sau violaţi.

Un asemenea caz este al unei fetiţe de 15 de ani care a fost declarată dispărută de mai bine de un an. Ea a fost găsită după ce mama ei a fost înştiinţată ca fata a apărut în nu mai puţin de 58 de clipuri pe PornHub alături de cel care o răpise şi care o viola. Personajul în cauză a fost identificat şi reţinut de autorităţi.

”Pornhub generează milioane de dolari din reclame şi de la membrii cotizanţi. Site-ul are 42 de miliarde de vizite pe an şi postează 6 milioane de video pe an. Totuşi, nu are niciun filtru prin care să determine vârsta persoanelor care apar în clipurile de pe site sau dacă acestea şi-au dat acordul ca respectivele imagini să apară pe site”, a declarat Mickelwait pentru Washington Examiner.

Mickelwait a făcut şi un test în sprijinul afirmaţiilor sale. A avut nevoie de doar 10 minute pentru a-şi face un cont pe platforma şi pentru a urca un video-test. Din pricina lipsei acestor filtre, Mickelwait crede că pot fi sute de clipuri postate cu minori care sunt violaţi în mod real fără ca cineva neavizat să îşi dea seama de acest lucru.

PornHub a raportat 42 de miliarde de vizite anul trecut, cu 8,5 miliarde mai multe decât în 2018. Platforma are 115 milioane de vizite zilnic şi 1.200 de căutări pe secundă.

