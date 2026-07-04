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Studiu revoluționar: Urangutanii știu ce plante îi vindecă și le caută intenționat

Urangutanii nu aleg plantele la întâmplare, ci le selectează pe cele cu proprietăți antimicrobiene, antiinflamatoare și cicatrizante, arată un studiu realizat după două decenii de observații în pădurile din Borneo. Descoperirea sugerează că aceste primate se pot automedica,folosind remedii naturale.
Studiu revoluționar: Urangutanii știu ce plante îi vindecă și le caută intenționat
foto: pixabay
Laura Buciu
04 iul. 2026, 19:47, Life-Inedit
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După 20 de ani de observații asupra urangutanilor, oamenii de știință au descoperit că aceștia caută plante cu proprietăți vindecătoare.

Am putea vedea urangutani ronțăind o frunză și crede că tocmai au cules planta cea mai apropiată de ei. De fapt, noi cercetări au descoperit că urangutanii caută plante cu proprietăți vindecătoare.

Pe baza a 20 de ani de observații ale urangutanilor sălbatici din Borneo, Indonezia, această cercetare arată că urangutanii sunt capabili să se „automedicheze” cu combinația de plante pe care le consumă.

Urangutanii aleg plante cu proprietăți antimicrobiene și antiinflamatoare

Studiul a folosit observații pe termen lung ale urangutanilor dintr-o pădure de turbărie Sebangau din Kalimantanul Central pentru a explora combinații alimentare non-aleatorii între animale.

Oamenii de știință au evaluat cât de des urangutanii au mâncat plante cu beneficii medicinale cunoscute, iar unele plante au apărut împreună în dieta urangutanilor mult mai mult decât se așteptau – în special cele care conțin compuși legați de efecte antimicrobiene, antiinflamatorii sau de vindecare a rănilor.

„În acest stadiu, nu putem spune că urangutanii se «diagnostichează» în mod conștient în același mod în care ar face-o oamenii”, spune Georgia Allen, care a condus studiul în cadrul masteratului său în Conservare și Biodiversitate la Universitatea din Exeter, concluziile fiind publicate în revista Scientific Reports. „Cu toate acestea, descoperirile noastre sugerează că aceștia consumă selectiv anumite plante cu proprietăți medicinale în moduri care depășesc simpla nutriție”.

Multe dintre plantele prezentate nu fac parte din dieta urangutanilor în general, ceea ce sugerează că acestea erau consumate pentru beneficii specifice, mai degrabă decât ca hrană zilnică.

Nu este clar dacă urangutanii practică acest comportament prin instinct natural sau dacă a fost transmis de-a lungul mai multor generații.

Cimpanzeii, gorilele și bonobo au comportamente similar

Cimpanzeii sunt cunoscuți pentru faptul că se „automedichează” într-un mod similar, consumând plante care reduc infecțiile cu paraziți interni, comportamente similare fiind observate și la alte primate, inclusiv bonobo, giboni și gorile, potrivit Science Focus.

Studiul – condus de Allen sub supravegherea Dr. Kimberley Hockings și susținut de Dr. Elodie Freymann – a evidențiat faptul că unele dintre plantele prezentate sunt folosite și de populațiile indigene locale în scopuri medicinale. Echipa a subliniat, prin urmare, importanța conservării cunoștințelor indigene pentru conservarea biodiversității.

 

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