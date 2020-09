FOTO & VIDEO Surorile Kardashian lansează o nouă colecţie de parfumuri

Kim, Khloe şi Kourtney Kardashian îşi lansează încă o linie de parfumuri. Kim Kardashian este de neoprit în antreprenoriat, lansează lunar, fie că sunt cosmetice sau noi piese vestimentare semnate Skims.

Surorile au participat la un shooting unde au pozat aproape nud şi cu multă senzualitate, exact cum sunt şi noile parfumuri. Fiecare parfum o reprezintă pe una din frumoasele Kardashian. Costul unui set care conţine cele 3 parfumuri este de 110$

„Am fost atât de bucuroasă să mai fac încă o colaborare cu surorile mele, mi-a reamintit de vremurile vechi când obişnuiam să facem toate şedinţele foto împreună. Când am lansat prima linie de parfumuri Diamonds şi am ales parfumul galben, parfumul roz, şi pe cel transparent, am ştiut imediat în ziua în care le-am creat că vreau să produc ceva mai mult, ceva într-adevăr senzual, cu un miros mai puternic şi m-am gândit la smaralnd, safir şi rubin.”