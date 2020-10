Trendul-vedetă al sezonului în materie de decorare, în epidemie

„Poţi să ajungi să te simţi ca într-o pădure răcoroasă într-o încăpere mică sau pe o terasă acoperită. Orice spaţiu interior sau terasat poate fi transformat în copia fidelă a naturii, se poate umple de verde şi de viu. Se pot folosi vase uriaţe de peste 1 metru, în care se pot aşeza crengi de copaci sălbatici care să arate ca o adevărată pădure, se pot crea construcţii întregi din plante supradimensionate, iar punctul de interes nu mai este aranjamentul de masă, ci cel al spaţiului din jurul ei”, declară Nicu Bocancea.

Petrecerea de botez a fiului Cristinei Ich care a avut loc de curând a fost organizată de Nicu Bocancea şi este un exemplu de implementare a trendului în vogă de aducere a exteriorului în interior.

„Am primit din partea Cristinei acordul de a face tot ceea ce mă inspiră ca decor şi am pornit de la spaţiul în care urma să se desfăşoare evenimentul: o terasă exterioară de palat, în stil brâncovenesc. Fiind din cărămidă, am simţit din prima că are nevoie de mult verde, aşa că i-am dat viaţă şi am transformat-o într-o grădină exterioară, plină de vegetaţie. Am dus pe terasă 25 de copaci înalţi de 3 metri, am creat multe candelabre masive din flori albe, cu instalaţii electrice integrate, pe care le-am suspendat din tavan cu ajutorul unor arcuri. Deşi aranjamentele erau grandioase, greutatea lor nu putea fi percepută, pentru că atârnau din tavan şi păreau că se mişcă uşor, ca într-un dans. Cromatica folosită de alb-verde catifea a fost foarte simplă, inspirată din spiritul regal al locaţiei şi de puritatea evenimentului”, povesteşte master floristul Nicu Bocancea.

Potrivit acestuia, şi un spatiu interior poate fi transformat peste noapte într-o adevărată pajişte dintr-o grădină botanică.

„Atelierul Iris, locul în care experimentăm şi redecorăm în permanenţă, s-a transformat într-o zi într-o oază verde, pentru că am acoperit întreaga pardoseală cu gazon verde şi proaspăt, astfel ca fiecare om care intra simţea că pătrunde într-un spaţiu magic. Unii clienţi veniţi să-şi cumpere flori au spus că s-ar descălţa, ca să se simtă ca în copilărie cand alergau desculţi prin iarbă”, îşi aminteşte Nicu Bocancea.

Nicu Bocancea este cel mai premiat master florist din România pe plan local şi internaţional. A câştigat trofee la competiţii internaţionale în Europa şi Asia şi este al şaptelea cel mai bun florist al Europei, în urma participării la Campionatul European de Floristică din 2016.

În calitate de master florist, Nicu Bocancea va reprezenta România în 2021 la Europa Cup.

Nicu Bocancea lucrează de mic copil în atelierul de flori al părinţilor săi, a studiat şi a predat la cele mai prestigioase şcoli internaţionale din domeniu şi experimentează design-ul floral de peste 20 de ani, fiind unul dintre moştenitorii celui mai longeviv şi respectat business floral de familie din România, Iris, de 50 de ani pe piaţa locală şi internaţională.