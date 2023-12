Trevor Noah anunţă că va găzdui Premiile Grammy pentru al patrulea an consecutiv

Trevor Noah va reveni ca gazda la Premiile Grammy din 2024, pentru al patrulea an consecutiv, potrivit anunţului făcut recent de Recording Academy. Comentând despre acest lucru în timpul podcastului său ”What Now? With Trevor Noah”, el a exprimat entuziasmul său pentru a găzdui evenimentul şi de a-l urmări în direct. Nominalizările pentru Premiile Grammy din 2024 sunt conduse de SZA, care a primit nouă nominalizări pentru albumul său de succes ”SOS” şi apare în trei dintre cele patru categorii majore - albumul, discul şi cântecul anului. Victoria Monét, inginerul de mixaj Serban Ghenea şi Phoebe Bridgers se află la egalitate cu şapte nominalizări fiecare, ultima primind nominalizări atât ca artist solo, cât şi ca parte a grupului Boygenius.

Opt muzicieni se află la egalitate cu şase nominalizări, printre aceştia numărându-se producătorul Jack Antonoff, Jon Batiste, Boygenius, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo şi Taylor Swift. Categoriile generale de top au fost în mare parte dominate de femei, doar trei dintre cele 24 de nominalizări fiind acordate unor înregistrări ale unor artişti masculini.

Gala va avea loc pe 4 februarie 2024, şi va fi produsă de Fulwell 73 Productions pentru Recording Academy. Ben Winston, Raj Kapoor şi Jesse Collins sunt producătorii executivi. Evenimentul va fi transmis din Crypto.com Arena şi va fi difuzat pe CBS şi Paramount+.