Trupa canadiană Operators, live la Bucureşti, cu un nou album, pe 20 septembrie

Trupa canadiană Operators îşi va lansa noul album, "Radiant Dawn", şi în România, printr-un concert care va avea loc pe 20 septembrie, de la ora 21.00, în Club Control din Bucureşti, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

După un show antrenant la Electric Castle (17 - 21 iulie), canadienii de la Operators se întorc în România. Proiectul analog post-punk început de Dan Boeckner (Wolf Parade, Handsome Furs, Divine Fits) se află într-un amplu turneu de promovare a noului album, "Radiant Dawn".

Înfiinţată în 2014, la Montreal, de Daniel Boeckner (Wolf Parade, Handsome Furs, Divine Fits), Devojka şi Sam Brown (Divine Fits, New Bomb Turks), trupa Operators are în palmares un EP şi un album de debut, "Blue Wave" (Last Gang Records, 2016), pe lângă recent apărutul "Radiant Dawn".

Lansat în luna mai a acestui an, la Last Gang Records, albumul "Radiant Dawn" conţine nouă piese ce îmbină stilul analog post-punk cu timbrul inconfundabil al vocii lui Dan Boeckner, într-un peisaj sonor captivant, alert. Interludiile instrumentale nu fac decât să amplifice atmosfera distopică. Pentru fanii lui Boeckner, "Radiant Dawn" reprezintă o mutare logică, de anticipat, în cariera de două decenii a artistului ce reuşeşte să surprindă în continuare cu infuzia de energie proaspătă. Tim Kingsbury (Arcade Fire) cântă la bas în piesa de final. Albumul a fost mixat de Arlen Thompson (Wolf Parade) şi Napster Vertigo, care a şi produs discul.

Concertul de la Bucureşti al trupei Operators este organizat de Control Club, cu sprijinul OneDay. Biletele, care costă 30 de lei, sunt disponibile pe Eventbook.ro şi în club Control.

