Tuscon Prime, câinele maidanez care vinde maşini la un showroom Hyundai

Povestea lui Tucson Prime te va emoţiona şi pe tine! Câinele de pe stradă care dădea târcoale showroom-ului Hyundai din statul Espirito Santo din Brazilia s-a împrietenit cu angajaţii companiei şi a devenit colegul lor.



Angajaţii au avut grijă de el, l-au dus la veterinar şi i-au construit o căsuţă în interiorul reprezentanţei pentru a avea şi el un „birou”.



Tucson este un agent de vânzări foarte plăcut de toţi clienţii şi deja celebru pe pagina de Twitter a companiei, care a postat mai multe poze cu patrupedul prietenos, dar şi pe Instagram. Acesta are propriul profil, urmărit de peste 71.000 de followers.



Angajaţii spun că Tucson are doar un an şi jumătate şi este foarte priceput la negociere. De când face parte din echipa Hyundai, aceştia au mai mulţi clienţi şi colaboratori.