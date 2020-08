Un elveţian a schimbat expresia “când o zbura porcul” cu una mai potrivită şi anume: “când o zbura vaca”. Omul a coborât animalul rănit de pe munte cu un elicopter

Un agricultor elveţian a adaptat expresia “când o zbura porcul” cu una mai potrivită pentru ţara lui şi anume “când o zbura vaca”.

Fermierul a folosit un elicopter pentru a-şi coborî animalul de pe munte. Vaca şchiopăta vizibil, iar bărbatul nu a vrut să o supună unui chin suplimentar.

