Un tablou bizar cu fostul preşedinte Bill Clinton în rochie, găsit în casa miliardarului care s-a sinucis în închisoare | FOTO

Surse din poliţie au dezvăluit pentru jurnaliştii americani că tabloul care îl înfăţişează pe fostul preşedinte se afla în casa deţinută de Epstein în Manhattan.

“Era pe perete- imediat ce intrai într-o cameră în dreapt. Toţi cei care îl vedeau râdeau”, a spus sursa celor de la NY Post.

Epstein had bizarre painting of Bill Clinton in a dress and heels in townhouse https://t.co/3OsE1fapFs pic.twitter.com/oueVyJPCHV