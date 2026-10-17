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Un urs a intrat singur într-o bibliotecă din SUA. Angajații au descoperit „cititorul” pe camerele de supraveghere

Un urs negru a devenit protagonistul unei întâmplări neobișnuite într-o bibliotecă din California, după ce a pătruns în clădire înainte de sosirea angajaților și s-a plimbat printre rafturile cu cărți.
Un urs a intrat singur într-o bibliotecă din SUA. Angajații au descoperit „cititorul” pe camerele de supraveghere
Sursa foto: captură video Facebook/Mono County Free Libraries
Oana Antipa
17 oct. 2026, 14:56, Life-Inedit
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Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar coincidența a atras rapid atenția: incidentul s-a produs în perioada marcării unui secol de la publicarea volumului „Winnie-the-Pooh”.

Ursul s-a plimbat nestingherit prin bibliotecă

Animalul a intrat miercuri dimineață în Mammoth Lakes Library, parte a sistemului Mono County Free Libraries din California.

Imaginile surprinse de camerele de securitate arată ursul negru deplasându-se prin interiorul clădirii și explorând inclusiv etajul superior al bibliotecii.

La momentul incursiunii nu se aflau cititori în interior, iar angajații nu ajunseseră încă la serviciu. Autoritățile nu au explicat cum a reușit animalul să pătrundă în clădire.

Situația s-a rezolvat fără să fie necesară intervenția personalului: ursul a găsit singur drumul spre ieșire și plecase deja până la sosirea angajaților.

Nu a fost precizat nici ce anume l-a atras în interiorul bibliotecii.

„Noul bibliotecar” ar fi căutat Winnie-the-Pooh

Mono County Office of Education a tratat întâmplarea cu umor și a făcut imediat legătura cu unul dintre cei mai cunoscuți urși din literatura pentru copii.

Instituția a glumit pe rețelele sociale că poate doar presupune că „noul bibliotecar” venise să caute un exemplar din „Winnie-the-Pooh”.

Asocierea a fost cu atât mai potrivită cu cât incidentul s-a produs în apropierea unei aniversări importante pentru personajul creat de A.A. Milne. La 14 octombrie s-au împlinit exact 100 de ani de la publicarea, în 1926, a primei cărți „Winnie-the-Pooh”, notează The New York Post.

Nu există însă nicio dovadă că vizitatorul nepoftit ar fi fost atras de mâncare și nici că ar fi găsit miere în interiorul bibliotecii.

Peste 180.000 de cărți la dispoziția „cititorului”

Mammoth Lakes Library face parte dintr-o rețea de șapte biblioteci administrate de Mono County Free Libraries.

Întregul sistem dispune de peste 180.000 de titluri în format fizic, la care se adaugă colecțiile digitale.

De această dată, însă, vizitatorul surprins de camerele de supraveghere nu pare să fi manifestat un interes deosebit pentru vreun volum. Imaginile îl arată mai degrabă explorând clădirea înainte de a pleca de unul singur.

Incidentul s-a încheiat astfel fără ca angajații bibliotecii să fie nevoiți să se confrunte direct cu animalul.

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