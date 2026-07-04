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Unde se va construi stația de autobuz în formă de sardină care va costa 1,5 milioane de euro

O stație de autobuz unică se va construi într-o regiune turistică a Spaniei. Aceasta va costa 1,5 milioane de euro și va avea o formă inedită. Complexul va imită forma unei frigărui cu sardină, un fel tradițional de mâncare în regiunea respectivă.
Unde se va construi stația de autobuz în formă de sardină care va costa 1,5 milioane de euro
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
04 iul. 2026, 19:38, Știri externe
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Stația de autobuz va fi construită la San Pedro Alcántara, Marbella, pe Costa del Sol a Spaniei. Potrivit Express, este vorba despre un proiect unic, în valoare de 1,5 milioane de euro.

Practic este vorba despre un complex realizat într-un nod de transport care va avea o clădire de pasageri de 150 mp, șase compartimente pentru autobuze cu zone de așteptare, stații de taxi, legături pietonale și parcare.

Peste 4.000 mp de spațiu verde vor fi amplasate în jur pentru a acționa ca o barieră între centrul de transport și drumurile din jur.

Clădirea principală va avea forma unei frigărui cu sardină, un preparat tradițional în zonă

Viceprimarul orașului San Pedro, Javier Garcia, a declarat că arhitectura a fost „inspirată într-un mod abstract de un espeto de sardinas”. Un espeto este un preparat tradițional andaluz din Málaga, în care sardine proaspete, de mărime medie, sunt înfipte pe o tijă de trestie sau metal și apoi sunt prăjite la foc deschis.

Lucrările la noua stație de autobuz au început prin pregătirea terenului situat lângă o autostradă. Printre altele, muncitorii vor muta toți copacii din zonă.

Stația, ca regiunea: de lux

Marbella este bijuteria coroanei de pe Costa del Sol din Spania, renumită pentru stațiunile sale de lux, terenurile de golf și portul de agrement Puerto Banús.

Populația este de aproximativ 150.000 de locuitori. Vara, ca urmare a numărului mare de turiști, în zonă locuiesc aproximativ 400.000 de oameni.

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