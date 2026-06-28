Unul dintre cei mai rari și mai ciudați rechini din lume a fost filmat pentru prima dată: „A-l vedea este o onoare”

Unul dintre cei mai urâți rechini din lume a fost filmat pentru prima dată în habitatul său natural, potrivit unui nou studiu publicat în Journal of Fish Biology.

Rechinul goblin (Mitsukurina owstoni) a fost observat în 2019 de o echipă de la Universitatea din Hawai’i, Mānoa, navigând în apropierea insulei Jarvis din Pacificul de Sud.

Numit după maxilarul său retractabil – o caracteristică unică ce se împinge înainte cu viteze de 3,1 metri pe secundă pentru a devora peștii neatenți – rechinii goblin, care trăiesc în adâncuri, erau cunoscuți de oamenii de știință în principal din specimenele moarte aduse de pescari de la adâncimi de până la 1.200 de metri, scrie Science Focus.

„A-l vedea (…) este o onoare”

„A-l vedea pe cel mai emblematic dintre toți rechinii de adâncime în viață și arătând sănătos în habitatul său natural este o onoare unică”, a declarat dr. Aaron Judah, autorul principal al lucrării și doctorand la Departamentul de Oceanografie al Universității din Hawai’i, Mānoa.

„Am fost, de asemenea, foarte surprins de cât de adânc a fost găsită această specie. Observația de pe panta Gropii Tonga este cu aproape 700 de metri mai adâncă decât se știa că trăiește această specie”.

Imaginile cu rechinii goblin au fost surprinse de Universitatea din Hawai’i, Mānoa, folosind camere montate pe Hercules, o dronă subacvatică, deși abia mai târziu Judah a identificat cu siguranță peștele dintr-o înregistrare a transmisiunii în direct a expediției.

O a doua observare a fost făcută de o echipă de la Centrul de Cercetare a Adâncurilor Mării Minderoo-UWA în largul Gropii Tonga, folosind o cameră cu momeală atașată la un „platformă de fund”, o platformă ponderată folosită de oceanografi pentru a efectua experimente pe fundul mării.

Cum arată rechinii goblin

Rechinii goblin cresc de obicei până la 3,6 metri lungime, aproximativ o zecime din această lungime fiind atribuită botului lor foarte lung și plat.

Însă aceste creaturi sunt renumite aproape la fel de mult pentru caracterul lor evaziv ca și pentru aspectul lor excentric, numărul mic de observări fiind comparat în mod obișnuit cu cel al altor locuitori misterioși din adâncurile mării, cum ar fi calmarul uriaș sau peștele fantomă din Groapa Marianelor.

Prin urmare, se știu puține lucruri despre ei, în afară de comportamentele lor alimentare tulburătoare.

Acest mister a diminuat oarecum în ultimele decenii prin observările sporadice ale rechinilor goblin în alte locații, inclusiv în largul Insulelor Canare și pe coasta Japoniei – deși departe de habitatele lor naturale din adâncurile oceanului.