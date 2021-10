Walter Zenga iubeşte din nou o româncă. Cine este Michela Motoc, fostă Mihaela Moţoc

După ce a încheiat definitiv relaţia cu fosta soţie, Walter Zenga a părăsit Dubaiul şi s-a întors la Milano. În Italia, fostul portar pare să-şi fi redescoperit pasiunea alături de Mihaela Motoc, model şi influencer de origini româneşti, cu 30 de ani mai tânără.

Cei doi au fost văzuţi împreună pe străzile milaneze şi, după cum arată imaginile realizate de Chi, s-au întors împreună în casă.

Revista descrie un Walter Zenga senin: „Complicitatea dintre cei doi este alcătuită din zâmbete şi discuţii lungi. În ciuda diferenţei de 30 de ani, Walter şi Michela, cu prietenii sau singuri la cină, nu arăta niciodată momente de plictiseală. Pe scurt, Omul-Păianjen şi-a găsit zâmbetul”.

Pe podium la Miss Europe Continental

Orădeanca a devenit, în 2016, un mesager al frumuseţii în Italia. Mihaela Moţoc, nume italian Michela Motoc, a ajuns pe podium la concursul „Miss Europe Continental” din Spoleto (Italia). Totodată, ea a devenit imaginea unul salon de înfrumuseţare din Spoleto şi actriţă într-un rol secundar în filmul „Infernet”.



Mihaela Moţoc a ocupat locul III la concursul „Miss Europe Continental” din Spoleto (Italia), la sfârşitul lunii noiembrie. Dintre cele 50 de finaliste venite din toată lumea la competiţia organizată în Italia, pe podium au rămas doar trei: o rusoaică, o slovacă şi românca Michela.

„Este extrem de emoţionant şi onorant să reprezint România la un concurs atât de important. Am primit multe mesaje de încurajare, multe felicitări. Am avut o satisfacţie greu de descris când am realizat câtă lume mă cunoaşte. Este cel mai frumos sentiment pentru mine să ştiu că lumea mă apreciază, iar eu vreau să le mulţumesc tuturor prin premiul câştigat”, a declarat Mihaela. Orădeanca a cucerit, în repetate rânduri, Italia prin frumuseţea ei, ea fiind deţinătoarea mai multor titluri de Miss. Deşi a urcat pe podiumuri de prezentare din ţară, Paris, Londra şi Dubai, totuşi Italia rămâne favorita ei. Iubeşte mult oraşul în care s-a stabilit, Cavaion, lângă Verona.

A visat să devină model

De mic copil, Mihaela a visat să devină model. Încă de atunci urmărea toate emisiunile de modă, participa la prezentări şi achiziţiona reviste de profil. Cum România nu i-a oferit extrem de multe şanse, Mihaela a profitat de ocazia de a pleca în Peninsulă, pentru a-şi îndeplini visul. Aşa a ajuns să urmeze cursurile Şcolii ItalModa din Verona. Iar de atunci, colaborările cu designeri renumiţi, stilişti, fotografi şi reviste au început să curgă.



„Visul meu a fost să ajung model. Acum am ajuns să fiu oprită pe stradă, să îmi spună lumea că mă cunoaşte de la televizor sau de la prezentări. Este un sentiment deosebit”, a mărturisit Michela. Totodată, Mihaelei i s-au propus colaborări cu cineaşti, însă cinematografia nu e domeniul care o atrage cel mai mult. Singura colaborare pe care a acceptat-o până în prezent a fost să joace în filmul „Infernet”, regizat de Giuseppe Ferlito, pentru a le arăta copiilor şi tinerilor care sunt riscurile la care se expun atunci când intră în discuţii cu persoane necunoscute din mediul online.