Medicul psihiatru Gabriel Diaconu, la ”Marius Tucă Show: Educaţia sexuală în şcoli nu este despre sex, ci despre educarea sexualităţii

Acesta vorbeşte despre starea psihică a naţiunii înainte, în timpul şi după pandemie. Totodată, Gabriel Diaconu şi Marius Tucă dezbat şi controversatul subiect al educaţiei sexuale în şcoli, dar şi cum cataloghează românul ideea de vaccin şi vaccinare.

D: Medic si psihiatru ar trebui sa fie doua lucruri diferite in perioada asta. Oamenii cauta moduri de intelegere. Sunt oameni care pot sa vorbeasca la fel de bine ca si mine, din pacate acesti oameni sunt necunoscuti sau dati la o parte. Vine un moment cand ai de ales, medic si psihiatru sunt doua lucruri diferite. Recunosc ca la un moment dat mi-am pus problema daca nu este ceva automat datul de cifre, de infectati.

T: Legat de educatia sexuala in scoli

D: Sunt unul dintre adeptii introducerii educatiei sexuale in scoli, aceasta nu este despre sex, ci despre educarea sexualitatii. Suntem buni sa le dam copiilor tablete si telefoane pe care nu le putem contriola. Dar pe de alta parte supunem ca nu trebuie sa le furam copilaria. Cand vorbim de educatie despre sex trebuie sa folosim cuvinte potrivite varstei. In discutiile cu baiatul meu cel mare, elemente de anatomie dar si tot ce inseamna zone de contact le discutam inca de cand era la gradinita. Ce vrei? Vrei sa sperii un copil sau vrei sa ii deschizi mintea?

D: Nu inseamana ca tot ceea ce se intampla acum se face printr-un apel la istorie. Astfel de decizii nu se iau pe baza creditelelor, ci pe baza unor dovezi din societate. Daca vorbim de boli cu transmisie sexuala, in Romania exista foarte multa ingnoranta legata de asta.

T: Legat de conspiratii COVID

D: Cei multi care se alineaza unor astfel de idei merita blandete, cei putini care cu buna stiinta se catara pe un val de vulnerabilitate profita de asta. Oricand cu o sa ai un guru de genul asta sfarsitul conversatiei o sa fie ceea ce se numeste plasare de produs. Sunt oameni care au recunoscut ca exemplele pe care le dadeau pe retelele de socializare erau fabricatii. In teoria conspiratiei nu exista disconfirmare, nu exista o erata, ea este perfecta de la inceput.

D: Nimeni din aparatul guvernamental nu cred ca nu a fost impact la o veriga de COVID. Proximitatea unui dezastru creaza o adrenalina care pentru unii este ciuma iar pentru altii muma.

T: Ce ati schimba?

D: Prima data cand am facut ceva in Romania a fost in 2010 la maternitatea Giulesti, am stat 9 luni la Grigore Alexandrescu, am lucrat cu mamele. Doctorii sunt profund neistruiti in vorbitul cu oamenii. As introduce niste reguli de buna comunicare, de transparenta. La Colectiv am avut un rol central. Prima impresie pe care am avut-o este ca un astfel de lucru nu se poate intampla decat intr-o tara in care sanatatea este asa cum este.