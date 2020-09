P: Am o explicatie umana, pe mine ma intereseaza politia ca institutie si opinia mea este ca politia in SUA are o cultura a violentei. Cei mai multi politisiti comit violente si li se face o mustrare administrativa, aceasta le da increderea ca vor fi cumva musumalizati. Politistul care a facut-o are un dosar de 14-15 incidente similare. Probabil ca ei nu voiam să il omoare dar s-a intamplat.

P: Este o crima, nu cred că se mai îndoieste nimeni. Crimele de acest tip au fost foarte frecvente in ultimii ani. Eu ca roman nu am pomenit o cultura in care se trage si dupa aia somăm, daca a fost nevoie se trage ca la tinta. Moartea nu se poate ameliora, nu se poate repara.

P: Am facut din arta un tămăduitor al sufletului. In Romania nu s-a cumparat vaccinul care era pe piata impotriva poliomielitei. Eu am fost vaccinat la 4 ani dupa ce a murit fratele meu. Faptul ca au murit multi copii in '57, s-a uitat. Am din cand in cand impulsul sa scriu despre fratele meu dar nu stiu sub ce forma sa o fac. Am terminat de curând un roman numit Paraşutistul, este o inventie literara. Este un nou gen, este un fel de radiografie intima a unor oameni cunoscuti.

T: Cati ani aveai cand a murit fratele tau geaman?

P: 13 ani. Am scris indirect despre el in cartea Oaza, actiunea se intampla intre anii 1943 -1945. Apropo de cat de mari sunt sociatatile, americanii sunt 340 mil oameni si au o legislatie aproape total libera, atunci cum sa nu fie dezordine.

T: Credeti ca o sa fiti atacati?

P: Daca demonstratiile continua exista un element criminal care se asociaza demostratie pe care nu ai cum sa il identifici. E foarte usor sa intri intr-o casa ca a mea. Trump a stat aseara in buncarul de la Casa Alba. Fiul meu, Adam, este un om de litere, a publicat primul lui roman. Este a treia generatie care a scris. El este foarte interesat de ce se intampla in lume, generatia lui va fi cea importanta. Este foarte deschis la viata planetei. Cred ca viitorul lui este si gazeteria si proza.

P: Cand traiam inca in Romania si visam sa scriu in engleza, credeam ca este foarte greu. Americanii sunt destul de asemantatori cu europenii de est, nu sunt retinuti cum sunt englezii. Din pacate disantele sunt mari, atfel, in afara COVID, as veni mai des in Romania. Am stat in casa 2 luni de zile, prima data am iesit am vizitat-o pe fiica mea si pe logodnicul ei.