Ion Cristoiu, după cea mai neagră zi de la izbucnirea epidemiei: Şi dacă vor fi camioane de cadavre, gata, oamenii vor să trăiască liber

Marius Tucă şi Ion Cristoiu au analizat miercuri seara discursul preşedintelui Iohannis, pe care l-au considerat "civilizat", "primul discurs moderat", în care nu-i mai ceartă pe români, nu-i mai ameninţă.

De asemenea, cei doi au explicat de ce numărul de 550 de cazuri noi înregistrate în ultimele 24 de ore nu ar trebui să fie îngrijorător, pentru că acesta a rezultat din 13.500 de testări, de cinci ori mai multe ca acum două luni, când aveam acelaşi număr de infectaţi într-o zi.

M. Tucă: Cum staţi cu audienţa? Cum a fost emisiunea cu Dana Budeanu?

I. Cristoiu: Am 17.000 de abonaţi. Emisiunile sunt un semnal legat de starea de bine a populaţiei. Alaltăieri seară am avut-o pe Marcela Feraru, care este împotriva isteriei cu acest coronavirus. Apoi am avut-o pe Iulia Vârsta, care este mai moderată şi au început s-o injure oamenii, s-o acuze că e omul PNL-ului.

M. Tucă: Mi s-a părut un discurs civilizat azi la Iohannis.

I. Cristoiu: Nu a zis nimic de PSD. Şi nu a zis nimic legat de spălatul pe mâini. Eu nu pot trăi dacă preşedintele nu îmi spune să mă spăl pe mâini.

M. Tucă: De ce credeţi că astăzi televiziunile miluite m-au asasinat că vine sfârşitul lumii în România?

I. Cristoiu: Şi după discursul lui Iohannis au spus că nu trebuie să ne panicăm chiar aşa de mult. E clar că este o manipulare. Nu spune care sunt judeţele unde sunt cele mai multe infectări.

M. Tucă: Cele mai multe testări s-au făcut unde erau oameni carantinaţi şi în spitale, la personalul medical, nu e o testare aleatorie. Apropo de record, pe numărul de astăzi de infectări, am avut 13.500 de teste, acum 2 luni s-au facut 3.000 de teste şi au fost tot 500 de cazuri, atunci în carantină, acum în libertate.

I. Cristoiu: Problema mare la noi este atmosfera. În Franţa chestiunea nu mai există. A fost o mişcare deşteaptă schimbarea premierului. La noi nu-i numai cifra asta care nu ştim de unde este. Cifra este dramatizată. Sunt ameninţări care sunt antidemocratice, pentru că. până la urmă, noi nu suntem copiii domnului Iohannis, nici macar oile regimului. Astăzi, Iohnnis a încercat să schimbe tonul. În ţările civilizate liderii politici dialoghează cu poporul. La noi spun aşa: Nu purtaţi mască, va închidem! E o prăbuşire uriaşă în sondaje a celor care susţin restricţiile.

M. Tucă: Eu cred ca e primul discurs moderat, chiar şi atitudinea pe care a avut-o, felul cum a vorbit cu reporterii, nu a criticat PSD-ul. Suntem în continuare traşi de urechi la modul la care ni se spune că noi nu credem în existenţa coronavirusului.

I. Cristoiu: Piperea a spus un lucru fundamental: oamenii se obişnuiesc cu răul. Oamenii s-au obişnuit cu acest virus. Este o suprasaturare. Eu nu vreau să mai aud de coronavirus.

I. Cristoiu: SRI nu face sondaje? Şi dacă vor fi camioane de cadavre, nu mai e, gata, oamenii vor sa trăiască liber. M-am întâlnit undeva la Sinaia, am intrat şi mi-am pus masca pentru că era protocolul şi când am intrat acolo unde mă aştepta omul cu o cafea, cum m-a văzut pe mine şi-a pus şi el repede masca.

I. Cristoiu: M-am dus la un ceasornicar cu o pendulă, i-am spus că am asta cu cuc şi mi-a spus că am o problemă cu cucul. De ce? Ia coronavirusul?

M. Tucă: Legat de proiectul de lege trimis la parlament

I. Cristoiu: PSD pierde în fiecare zi. Situaţia PSD este o chestiune de a atenta la siguranţa naţională pentru că nu mai am echilibru între putere şi opoziţie.