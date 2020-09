EXCLUSIV la „Marius Tucă Show”. Momente haioase, poveşti din pandemie şi multe emoţii. Marius Tucă, către fiica sa, Daria: „Hai că m-ai făcut să plâng la final!”

Ediţie specială a emisiunii „Marius Tucă Show” de miercuri, la doar o zi după lansarea postului Aleph News. S-a râs cu poftă, s-a povestit mult, s-a cântat, s-a reunit vestitul trio Tucă - Manole - Mandache, cu un debut în mare forţă.

Au fost însă şi multe emoţii. Un moment cu totul şi cu totul special: Marius Tucă a avut-o invitată pe fiica sa, Daria, aflată la studii în Londra. O emisiune, cum am spune noi, cu de toate şi, în primul rând, cu invitaţi unul şi unul.

Damian Drăghici: „Lidia e foarte talentată, poate cânta orice stil, sunt foarte impresionat”

Lidia Buble, invitată în prima parte a emisiunii, povesteşte ce a însemnat viaţa de artist în pandemie şi cum a trecut peste această perioadă.

Cântăreaţa vorbeşte însă şi despre o altă faţă muzicală a sa, mai puţin cunoscută celor care au ascultat-o până acum, şi anume albumul de folclor pe care îl pregăteşte împreună cu Damian Drăghici, care s-a alăturat şi el discuţiei pe zoom. Ba mai mult, la sfârşitul intervenţiei, Lidia şi Damian au arătat cât de mult îi uneşte dragostea pentru muzică.

Marius Tucă, moment emoţionat: „Hai că m-ai făcut să plâng la final!”

În cea de-a doua parte a emisiunii, Marius Tucă s-a aflat probabil în faţa celui mai greu interviu din viaţa lui, mai ales că intervievatul nu a acceptat prea uşor provocarea moderatorului. Invitată prin zoom a fost chiar fiica sa Daria, aflată în Londra, acolo unde studiază Regie Film.

La finalul unei discuţii emoţionante despre alegerile făcute în profesie – care pare să nu fie jurnalismul, aşa cum se aşteptau cei mai mulţi, despre pulsul vieţii din pandemie – care a prins-o pe Daria în capitala Angliei, dar şi despre dorul şi grija pentru cei de acasă, Marius Tucă a exclamat, vizibil emoţionat: „Hai că m-ai făcut să plâng la final!”

Daria, dată de gol de Tucă: „Nu poţi să spui asta când ştii că se uită mamaie”

„M. Tucă: Trebuie să facem amândoi o mărturisire, tu le-ai zis lu’ mamaie, lu’ tataie că după ce termini şcoala te întorci acasă. Şi anul acesta a fost prima oară când mi-ai zis că te gândeşti să mai rămâi un an, să faci master şi anumite proiecte.

D. Tucă: Nu poţi să spui asta când ştii că se uită mamaie.

M. Tucă: Ah, scuze, da. Hai că vedem cum facem cu partea asta.”

Daria Tucă: „La Londra, când intri în magazin nu este obligatoriu să porţi mască, este recomandat!”

„M. Tucă: Cum ţi se pare Londra? Ai văzut în Bucureşti, ai văzut în România cum poartă oamenii mască, unde poartă oamenii mască, cum sunt respectate toate regulile. Cum e Londra acum?

D. Tucă: Nu văd o diferenţă foarte mare. Am văzut că unii oameni poartă mască, alţii nu poartă deloc. Când intri în magazin nu este obligatoriu să porţi mască, este recomandat. Depinde de fiecare loc, unii îţi pot spune că nu poţi să intri dacă nu ai mască. Se stă înăuntru în restaurant. Până acum, de când m-am întors nu am luat metroul, e foarte aglomerat. Am fost in centru, în restaurante unde mai fusesem înainte şi mesele sunt exact la fel, nu există distanţare, e la fel de aglomerat ca înainte. Au avut un proiect pe luna august, care s-a chemat Eat out to help out şi, dacă mergeai luni sau marţi să mănânci în oraş, aveai reducere 50%.

În ultima zi din august, ultima zi a programului, erau cozi în faţa restaurantelor din zona mea de 100 de oameni care aşteptau pe trotuar, ca la festival, fără măşti, fără distanţă. Ca să aibă o masă, să prindă oferta.”

Daria Tucă, mesaj la lansarea Aleph News: „Totul arată foarte bine. Abia aştept să văd cum o să fie. Mult succes tuturor!”

„M. Tucă: A durut? Ştiu că n-a fost uşor, din cauza emoţiilor, să facem emisiunea. N-a durut aşa tare…

D. Tucă: Nu foarte tare. Revin la mesajul pentru Aleph News. Sunt foarte încântată, că ştiu că aţi lucrat cu toţii atât de mult, toţi oamenii pe care i-am cunoscut de acolo. Văd pe Instagram şi pe Facebook, totul a prins formă foarte frumos şi totul arată foarte bine. Abia aştept să văd cum o să fie. Mult succes tuturor!

M. Tucă: Mulţumesc mult, tati! Un mesaj pentru mama, pentru tata?

D. Tucă: Mă întorc în ţară după ce termin facultatea. Ştiu ei ce înseamnă pentru mine, nu aş putea să explic acum.

M. Tucă: Bine, tati! Hai că m-ai făcut să plâng la final. Pa, te iubeşte tati!

D. Tucă: Pa, mult succes!”

Trio – Tucă, Manole, Mandache – reunit în studioul Aleph News

Un Trio consacrat - Marius Tucă, actorii Marius Manole şi Rodica Mandache, din nou împreună!

Am regăsit o Rodica Mandache, cu o misiune clară: să nu-l scape din ochi pe moderator şi să aibă replica pregătită, dar şi un Marius Manole, aflat într-o formă de zile mari. Aşadar, drumul de la Smart Radio la Aleph News a fost cât o clipire din ochi.

Marius Manole s-a simţit pe scenă în această ediţie, improvizând un act artistic, Marius Tucă râzând cu poftă. Până şi Rodica Mandache, de pe scaunul ei de unde îi priveşte pe toţi de sus, a ieşit din rolul de superioară intransigentă. Şi a râs.

Marius Manole: „Felicitări pentru post, Alfa, Halep News. Îmi place Borjes, eu citesc Borjes!”

„M. Manole: Felicitări pentru post. Pentru postul Alfa, Halep News. Foarte frumos, am văzut promo-urile. Şi eu la fel ca Daria, pe Instagram, asta e generaţia tânără, domnul Tucă! Eu tot timpul mai scchimb: ba o carte, ba pe Instagram.

R. Mandache: Îţi place Borges?

M. Manole: Îmi place Borjes, mi-a plăcut mult, citesc Borjes când am timp, e o lectură grea, nu tot timpul am apetitul deschis pentru Borjes. Mă rog, citesc. V-am zis, lecturile mele sunt ale mele.

M. Tucă: Cum îl cheamă, Borjes? (râde)

R. Mandache: Vezi că leşină ăla.

M. Manole: Borjes. Eu îl pronunţ în spaniolă, poate doamna îl pronunţă în altă limbă.

M. Tucă: Ea merge mai pe portugheză.”