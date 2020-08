Marius Tucă: Constantin Joja a vorbit în perioada comunistă?

Am mai văzut un asemenea bilet, similar cu cel de la Cazinoul din Constanţa, în Balta Brăilei, în lagărul de la Salcia. Am pornit pe urmele acestor victime şi am găsit la biserică un bilet descoperit de săteni la darâmarea unui perete din lagăr.

La Periprava am găsit 56 de victime din cei 124 de morţi. Deţinuti de la Aiud au fost băgaţi în nişte lăzi de lemn făcute din nişte scânduri de la lăzile în care li se aducea marmelada. Alţi deţinuţi politici, de la Târgul Ocna, au fost aruncaţi în pămant doar cu hainele pe ei.

: Nu ştiu. Urmaşii săi au plecat în străintatate dupa 1989. Nu avem mărturii.