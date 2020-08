Judecătoarea Dana Gîrbovan: 80% dintre români, dispuşi să renunţe la drepturile lor pentru siguranţă, potrivit unui sondaj

Dana Gârbovan, judecătoare la Curtea de Apel Cluj, dezbate împreună cu Marius Tucă modul în care funcţionează justiţia şi statul de drept în vremea pandemiei. Cei doi au discutat cât, cum şi cine apără drepturile omului în vreme de Covid-19, dar şi faptul că toate instanţele vor trebui să judece efectele acestei pandemii. Nu este ocolit nici subiectul deciziei CEDO în cazul Kovesi, dar şi faptul că problema mandatelor de siguranţă naţională trebuie tranşată definitive.

Dana Gîrbovan: Nu renunţaţi la libertăţile voastre!

,Le spun tuturor să nu renunţe la niciun fel de libertate pentru că nu le va mai fi dată înapoi”, spune judecătoarea Gîrbovan în emisiunea Marius Tucă Show!

80% dintre români sunt dispuşi să renunţe la drepturile lor pentru siguranţă

,,Ni se spune: lumea nu va mai fi la fel după această perioadă. De ce? Potrivit unui sondaj, 80% din cetateni au zis că sunt de acord sa renunţe la drepturi pentru siguranţă. Au fost oameni care au murit pentru libertate. Acest echilibru dintre libertate şi siguranţă trebuie tot timpul chestionat.”

Actul de justiţie nu poate fi făcut virtual

,,Lucrurile trebuie privite distinct. Tehnologia ajută foarte mult. Când vorbim despre justiţia virtutală trebuie înţeles că nu e o justiţie făcută pe zoom. Nu poţi să judeci cu adevarat în asemenea condiţii, deoarece comunicarea este cu totul ruptă.”

Dana Gîrbovan, despre decizia CEDO în cazul Kovesi

,,Privesc lucrurie tot timpul tehnic. Preşedintele a criticat decizia. A fost din nou atacată CCR. În realitate, o sa vedem că nu există o sferă de interferenţă. CCR trebuie sa stabilieasca care e rolul fiecarei institutii. Nicio clipă CCR nu a analizat dreptul titularului funcţiei de a ataca sau nu propunerea ministrului. CCR nu face referire la limitele controlului pe care instituţia le face. CEDO, fără a analiza, priveşte problema strict din punctul de vedere al dreptului individual. Nu poti sa ataci CCR pentru că nu ai fundament. (…) Nu poţi să pui sub semnul egalitaţii o numire facută pe fundamente politice. În plus, CEDO mutând planul de la funcţie a creat un precedent care nu se va aplica doar în Romania.”

D: Sunt bine şi urmăresc cu îngrijorare ce se întâmplă.

T: Ce v-a şocat în această perioada?

D: CCR a fost sesizată de Avocatul Poporului. Decizia curţii a fost adoptată cu unanimitate. Am asistat la o serie de atacuri extrem de virulente la adresa CCR. Nu e prima oara când se întâmpla acest lucru. Acest tip de atac muta centrul din spatiul contitutional intr-un plan al arbitrariului. E rolul CCR sa vegheze ca legea si constitutia sa nu fie incalcata.

T: Se vorbeşte şi de nişte legi trecute de PSD în Parlament pe care CCR le-a declarat neconstituţionale.

D: S-au dat un număr foarte mare de amenzi. Limita minimă depăşea cu mult pensia. Constituţia permite restrângerea drepturilor individuale în aceste situaţii. Trebuie să fie proporţională şi necesară cu scopul lui. Acesta este statul de drept. Nimeni niciodată nu e deasupra legii constituţionale. Constituţia urmăreşte echilibrul dintre binele general si binele fiecăruia. Si statul trebuie să respecte justul echilibru. La nivel instituţional nu sunt dispuşi să faca analiza cu privire "de ce" nu se respectă drepturile în Romania. Statul roman a fost luat pe nepregatite. Aceasta stare de urgenţă a fost abuziv instituită. A fost creată o noua legislaţie. Acest lucru a creat o depăşire a limitelor constituţionale. Aşa se creeează precedente.

T: Se mai fac ascultări pe mandatele de siguranţă naţională?

D: Sigur că se mai fac. Între SRI şi inspecţia judiciară au existat nişte protocoale. E legitim să se revină la această cerere formulată şi să se dispună un astfel de control.

T: De ce această reacţie foarte agresivă a preşedintelui de a ataca CCR?

D: CEDO mutând planul de la funcţie a creat un precedent care nu se va aplica doar în România. Această decizie trebuie să o privim dincolo de persoană.

Despre declaratiile sefului DNA

D: Nu am văzut declaraţia. Ceea ce noi am contestat e că serviciile de informaţie nu pot să facă acte de cercetare penala.

Despre starea de alerta

D: Era evident că starea de urgenţă trebuie să se termine. Asta înseamna o relaxare a măsurilor. În România se prezumă că nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii. De aia se dă termen de 3 zile. Nu poţi să justifici propria culpă pentru a scapa de răspundere. Ma întristează să văd că autorităţile române sunt cumva prinse pe nepregătite. Şi parlamentarii au initiativă legislativă. Asta e trist. Că nu există o conlucrare între autorităţi. Această lege e o lege cadru. Nu a mai existată că o hotărâre de guvern să fie cenzurată de parlament.

Despre justiţia făcută online

D: Lucrurile trebuie privite distinct. Tehnologia ajută foarte mult. Când vorbim de justitia virtutala trebuie inteles ca nu e o justitie facuta pe zoom. Nu poti sa judeci cu adevarat in asemenea conditi. Comunicarea e cu totul rupta. Orice parte are dreptul sa se uite in ochii unui judecator. Limbajul non verbal e foarte important.