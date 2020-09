Ion Cristoiu, în dialog cu Marius Tucă. Ideile exprimate de publicist:

Ion Cristoiu vorbeşte despre experienţa în timpul pandemiei: Am muncit mai mult că niciodată

Tucă: Cum au fost aceste 3 luni?

Ion Cristoiu: Eu de la început am fost un om destul de sceptic. Eu din start am spus că e un pericol real dar care din diferite motive s-a exagerat şi s-a ajuns la o întreagă isterie. În perioada următoare oamenii vor pune întrebări.

Tucă: Cum s-a schimbat viaţă dumneavoastră?

Ion Cristoiu: A fost închisă Biblioteca Academiei. N-au putut să o deschisă pentru că măsuri de restricţie erau cumplite. Am muncit mai mult că niciodată. Scriu un editorial în fiecare zi.

Oamenii de la putere provoacă scandaluri numai că să apară la televizor. Orban se supraexpune numai ca să apară la televizor.

Ion Cristoiu: Pisica pe care am făcut-o celebra e grav bolnavă. Are cancer. Încercăm să o salvăm. Am un motan şi două pisici.

Tucă: În ce măsură o să vă schimbaţi programul?

Ion Cristoiu: Păi nu o să mai pot face interviu în fiecare zi. În general nu se mai poartă ediorialul scris. Nu e aşa că va aşteptaţi că lumea să seschinba dar tot tâmpită e ?

Tucă: Parcă n-am învăţat nimic din pandemia.

Ion Cristoiu: Oamenii sunt mai neserioşi că înainte de pandemie.

Ion Cristoiu, despre protestele anti-rasism propagate din SUA în Europa

Tucă: Se schimbă lumea. Ce se întâmplă?

Ion Cristoiu: Eu am sentimentul că trăiesc anii 50'. Eu nu am pomenit aşa ceva. Să nu credem că în anii 50' era impus de ruşi.

Erau categorii ale societăţii, proletarii care chiar credeau că Eminescu e al burgheziei. Lupta de clasa chiar a existat.

La ora actuală e o generaţie pe care eu o numesc proletariatul digital. E tânărul angajat la multinaţională care nu are nimic. Au venit multinaţionalele care sunt un fel de stat. E generaţia proletarilor din 50'. El nu are vila, nu are proprietate. E un angajat.

Se adaugă o masă uriaşă de imigranţi care sunt împinşi în marginea societăţii. În America cred că e şi o manipulare. De unde a pornit mie nu îmi vine să cred.

La francezi deja s-a interzis genunchiul pe jugulară. Observaţi cum s-a uitat cazul? Nimeni nu mai analizează. E o mare bătălie a democraţilor. Fenomenul cel mai periculos e demonizarea Americii care este considerata creuzetul democraţiei, iar daca e rasism, nu e democraţie. În bătălia politică, politicienii au uitat ca sunt americani.

În ce măsură credeţi că o să vină în România?

Ion Cristoiu: Va veni cu romii. E foarte periculos. Linia va fi subţire. Dacă un poliţist de la noi dezarmează un rom şi îl omoară? Avem şi noi o minoritate care oricând poate să justifice o acţiune împotriva poliţiei.

Capitalismul clasic era alcătuit din clasa medie. În lumea de azi a dispărut această clasa medie şi inegalitatea e mult mai mare. Noi avem un neomarxism care e reprezentat de proletariatul digital. Poliţia întruchipează omul bogat .

Presa unde trebuie să fie în această lume a globalizării?

Ion Cristoiu: Marx când a făcut teoria capitalistă el a trăit într-o perioada exact că acum. Proletarul era exploatat de dimineaţă până seară. Asta e şi cu proletarul digital.

România încă e normală la cap. N-am văzut excesele lui New York Times. Noi suntem un pic mai întârziaţi. Din punct de vedere politic va continuă această anarhie a distrugerii. Cred că este şi o furie post pandemie că oamenii au stat în casă. Semianalfabetismul - Cultură de internet e o cultură foarte superficială. Principalul instrument al bibliotecii e Wikipedia. Textul ăla nu e făcut de savanţi.

Despre prelungirea stării de alertă

Tucă: A fost ieri ieşirea domnului preşedintelui?

Ion Cristoiu: A şefului de sala. El nu e preşedinte. România e cu 100 de ani urmă. România e încremenită în nişte măsuri de 2 lei. În ce a constat măsurile luate acum?

Care măsuri de relaxare? De când a început pandemie toţi şefii de stat au făcut proiecte. Dacă vă uitaţi la Iohannis, veţi descoperi plăcerea de a fi Ceauşescu. Dacă s-ar da drumul la tot nu ne-am mai uita la el.

Tucă: Ei se laudă cu IMMinvest.

Ion Cristoiu: De ce nu se deschid restaurantele înăuntru? Nu ştiu. Probabil că proprietarii de restaurante sunt PSD-işti, nu PNL-işti.

Tucă: Se interzice Pe aripile vântului

Ion Cristoiu: E o dovadă de semianalfabetism. E un roman antirasial. Ar trebui să schimbăm şi Roma. N-a fost construită de sclavi?

Tucă: Lumea e construită acum pe nişte piloni foarte fragili. Trăim un secol al extremelor din toate punctele de vedere.