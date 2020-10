Ion Cristoiu dezbate împreună cu Marius Tucă situaţia ultimelor cifre legate de Covid-19, dar analizează şi discursul preşedintelui Klaus Iohannis.

La rândul său, istoricul şi cercetătorul Marius Oprea anunţă continuarea proiectul căutării ,,poporului pierdut” al victimelor comunismului, după o perioadă în care mărturisea că ,,pandemia tăcerii vrea să rescrie istoria”.

Totodată, acesta devoalează că cercetările arheologice privind recuperarea mormintelor deţinuţilor politici morţi în Colonia de Muncă de la Periprava vor începe în luna august a acestui an, bucurându-se şi de sprijinul Fundaţiei ,,Doina Cornea.”

Emisiune Mihai Oprea

20:31 O: Institul de Investigarea a Crimelor Comunismului renunta la unele atributii. Mai intai a fost inlaturarea mea din Institut. Odata ce o echipa de arheologi intra pe un site are timp de 5 ani drept sitiintific asupra sapaturilor. Nu se mai poate baga nimeni peste. Ne aflam in situatia in care ma aflam in 2010 cand am fost scos din ordinul lui Basescu din Institut.

20:35 O: Acestia sunt mortii lui Ficior, au fost 123 de morti. Sunt oameni decedati in lagarul de la Periprava. Stiind de acest loc am trimis o echipa la Periprava. Detinutii au fost inmormantati in cimitirul lipovenesc.

T: E un caz unic?

O: Nu. Am vorbit cu preotul de la Poarta Alba care mi-a spus ca au gasit osaminte de detinuti sapand gropi pentru detinutii actuali. Am gasit 24 dintre urmasii detinutilor. Sunt preoti, profesori, muncitorio, tarani. Dupa 15 august ma intorc la sapaturi la Periprava. Primim si sprijinul Parchetelor.

O: In toti acesti ani cimitirele s-au extins si sunt rare cazurile in care gasim parcele in care sunt inmormantai detinutii care nu au fost atinse. Detinuti au fost inmormantati goi. Doar la Targu Ocna am gasit detinuti inmormantati cu hainele pe ei.

Leontin Iuhas: Am incercat sa fac aceasta fundatie pentru a pastra viu spiritul mamei mele, Doina Cornea. M-am gandit ca este ca o recunostinta pe care o putem aduce mamei mele.

Julie Combes: Eu nu sunt asa de pesimista, nu spuun ca Romania este cea mai rea tara, eu iubesc aceasta tara. De fioecare data cand pun piciorul pe pamant romanesc simt ceva foarte autentic. Eu am speranta cu o devenire mai buna a poporului roman. E Romania in care ma regasesc si care trebuie reprezentata.

T: Perspectiva asta atat de frumoasa pe care o avea doamna asupra Romaniei m-a impresionat

O: Asta este un rav romanesc. Eu cred in mantuirea acestei tari, cred ca romanii isi iubesc tara, ei descopera ca o iubesc cand sunt la munca in strainatate. Strainii, odata plecati, nu se mai uita inapoi. Suntem lipiti de pantectul mamei, al tarii

T: Eu cred foarte tare in Romania. Perspectiva doamnei a fost ca un dus rece

O: Nu imi pot interzice sa merg la spataturi. Singura problema este finantare. Eu am trait la un moment dat un lucru care m-a impresionat pana la lacrimi. Cand nu am fost lasat de Basescu sa fac sapaturi am primit 50 de lei de la un taran, donatie care avea urmatorul mesaj: Dau acesti bani pentru adevar.

T: Ce a insemnat munca dumneavoastra in toti acesti ani

Gheorghe Petrov: E o munca titanica, inceputa in 2006. El a infiintat acest Institut. Munca care a durat pana in 2010 cand am fost fortati sa ne retragem. Nu pot sa va dau explicatii legat de ce a putut sa se intample. Activitatea nostra este total atipica pe care noi am implementat-o in zona arhelogiei din Romania.

T: Realizarile mi se par incredibile

P: A fost un dezinteres total al statului roman la sfrasitul anilor 90, inceputul anilor 2000. O mana de oameni care au putut sa faca niste lucruri incredibile cu resurse modeste. In ceea ce priveste situatia actuala de la Institut nu stiu ce sa va spun. Actuala directoare nu are ce sa caute la conducerea Institutului. Este trist ce s-a ajuns cu aceasta institutie a statului roman.

T: In ce masura descoperirile dumneavoastra va emotioneaza?

P: Sa stiti ca ceea ce am facut am facut-o din inima si din pasiune. Daca as fi facut-o pentru salariu, credeti-ma ca nici nu as fi iesit pe poarta. Domnul Oprea a infiintat acest institut, el nu a mai avut dreptul nici sa ocupe un simplu post de cercetator. Activitatea nostra justifica menirea acestui institut.

Emisiune Ion Cristoiu

T: V-a venit masuta la Sinaia?

C: M-am uitat la Carrefour si am crezut ca e la magazinul din Sinaia dar a venit de la Bucuresti.

T: Cum stati cu audienta? Cum a fost emisiunea cu Dana Budeanu

C: Am 17 mii de abonati. Emisiunile sunt un semnal legat de starea de bine a populatiei. Alaltaieri seara am avut-o pe Marcela Feraru care este impotriva isteriei cu coronavirusul. Apoi am avut-o pe Iulia Varsta.

T: Mi s-a parut un civilizat discursul lui Iohannis

C: Si nu a zis nimic legat de spalatul pe maini. Eu nu pot trai daca presedintele nu imi spune sa ma spal pe maini.

T: De ce credeti ca astazi televiziunile miluite m-au asasinat ca vine sfarsitul lumii in lume

C: Si dupa discursul lui Iohannis au spus ca nu trebuie sa ne panicam chiar asa de mult. E clar ca este o manipulare. Nu spune care sunt judetele care sunt cu cele mai multe infectari.

T: Cele mai multe testari s-au facut unde erau oameni carantinati si in spitale.

C: M-am dus la un ceasornicar cu o pendula, i-am spus ca am asta cu cuc si mi-a spus ca am o problema cu cucul. De ce? I-a coronavirusul?

T: Legat de proiectul de lege trimis la parlament

C: PSD pierde in fiecare zi. Situiatia PSD este o chestiune de a atenta la siguranta nationala pentru ca nu mai am echilibru intre putere si opozitie.