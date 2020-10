Valentin Stan, EXCLUSIV la ”Marius Tucă Show”: CCR dă jos masca de pe faţa Guvernului

„Marius Tucă Show”, luni, 6 iulie, de la ora 20.00. Invitat este analistul politic Valentin Stan, „omul cu laptopul”.

V: Ai observat ca cei care guverneaza sunt cinstiti. I-am vazut la o terasa.

T: Orban guverneaza si le-a spus la cetatenii romani sa nu respecte ce spune Curtea Constitutionala.

V: El este primul ministru al tarii, baiat cu papion.

V: Nu poti sa faci diferenta intre un derbedeu de la conducerea tarii si un derbedeu de pe strada. Ca sa intelegi cum se lucreaza la Securitate. Hai sa vedem cum se potrivesc astia cu ciuma rosie, ei fac ceva cu Curtea Constitutionala. Ciuma rosie conduce acum tot, inclusiv Curtea Constitutioanala. Victor Ponta de la ciuma rosie e profesorul lui Ludovic Orban.

T: Mi s-a parut mie sau l-ati facut derbedeu pe Orban? Nelu Tataru bucatareste.

V: Tataru a declarat acolo la masa ca au fost 30 de destui de grei. El nu dezamageste poporul, e un om pentru popor. Tu stii ca exista baieti destepti si in sanatate? Cica a fost intrebat Nelu Tataru daca a citit Iarna pe ulita si el a spus ca nu citeste nici vara la terasa, daramite iarna pe ulita.

V: Tu stii militianul, care il insoteste pe Tataru, de unde este? Din Husi. Tu stii ce au facut astia de la ciuma rosie? Nu l-au lasat cu endoscopul pe Tataru. De asta a lasat el sala de operatii pentru ca i-au furat endoscopul. El avea competente pentru endoscopie.

20:26 V: Era nasol ca astia ca era unul primar si unul manager de spital. El explica ca ciuma rosie e pe baza de rudenie. Unde isi face Nelu vacanta?

T: Pe litoral

V : Cei care sunt ca tine au un defect. Astia au o gena modificata ca iesi in fata . Mai tii minte ce a spus micutul , ca a venit Ciuma Rosie? Oamenii de bun simt , raman acolo si suporta . Sa inteleg ca nu e un om cu bun simt ?

T: Se zice ca la noi a fost bine, ca am gestionat bine treaba cu Covidul.

V : Da , noi putem sa ne comparam cu celelalte tari . Sa-l citim pe domnul prim -ministru al Poloniei. Ar trebui arestat. Domnul prim- ministru al Poloniei, spune ca acest virus este doar o boala. In datele oficiale in Polonia aveau 35.719 cazuri. Romania 28.982. In Polonia au fost 1012 morti, iar la noi mai multi morti. Populatia Poloniei este dubla si uite ca nu ne putem compara cu Polonia .

T: Ai un raport facut de Banca Mondiala.

V: Eu sunt cu partidul comunist . Uite ce spune Banca Mondiala . Este o ciuma a Ciumei Rosii . Nemtii sunt foarte buni , meticulosi. Cei de la Banca Mondiala se joaca cu venitul brut national .Cresterea economica ramane pe baza acestor factori cumulati . Au trecut Romania de la venit mediu, la venit inalt . Cei de la Banca Mondiala ne-au pus pe un pidestal vizavi de ce am trait cu Ciuma Rosie .

Despre mare.

V: La mare nu se pastreaza distanta sociala . La noi este povestea asta ca nu se respecta distanta.

V: Hideg spune ca ei nu au cerut. Tu stii ca asta e o operatiune de denigrare. Curtea de Conturi care face o verificare la Arafat a descoperit niste lucruri care au ajuns in presa.

T: Tu te tot raportezi la Europa, nu intelegi ca Romania nu are nicio treaba

V: Arafat spune ca contabilii de la Curtea de Conturi nu se pricep. Stii ca populatia intelege mai bine decat contabilii? Arafat s-a scapat si a zis ca i-a venit control de la Curtea de Conturi si el negociaza cu ei.

V: Arafat de la IGSU avea nevoie in martie de masti, el a spus ca nu il intereseaza pretul si a venit baiatul asta Hideg ca a spus ca le aduce din Turcia. In pretul mastilor era si transportul. Arafat a trimis armata sa aduca mastile care s-au raspandit peste tot de urgenta. Hideg spune ca mastile s-au dus la depozitul de la Mizil iar de acolo s-au raspandit in toata tara. Arafat spune ca tot ce le-a venit a fost instantaneu repartizate. Curtea de Conturi a descoperit ca Arafat a facut un contract si cu o firma din Coreea. Curtea de Conturi a descoperit ca 400.000 de masti au fost gasite in depozite si nu in spitale pe 15 iunie.

V: Daca baietii astia au factura dupa trei luni, tev informez ca asta e credit mascat, aia au folosit banii cum au vrut. Domnul Arafat spune ca trebuie sa faca stocuri strategice. Dar nu atunci cand cumperi in urganta cu preturi hiperbolizate. Vorbim de un transport pe care ii nu l-au facut, au luat banii si ni i-au inapoiat dupa 3 luni. Toata povestea asta s-a aflat acum pentru ca s-a dus Curtea de Conturi. Daca nu se ducea Curtea de Conturi se mai facea factura?

T: Vrei sa vorbim de Boris Johnson?

V: Da. Vrei sa te bagi in planul PNL de relansare a economiei?

V: Stii ca au luat fel de fel de masuri copii astia. Astia fac planuri ca si cum ii pune Dumnezeu sa conduca tara 100 de ani. Tot programul lor e o aiureala. Cica Romania e la 5,2% somaj. Nu vorbim despre zecile de mii de oameni care nu au nici somaj si nici loc de munca si nici de oamenii care s-au intors din diaspora. Ei si-au lansat programul la o zi dupa ce a iesit Boris Johnson. Apropo de Polonia unde sunt mai putin mortii decat la noi, la ei s-au deschis restaurantele pe 20 mai. In conditiile astea cu toate restaurantele deschise ei au mai putine decese.

T: Ar trebui sa alegem intre viata si economie. Pai a fost un atentat la viata, ca economia inseamna viata. Aceasta alegere, intre economie si viata, este o otrava lenta, care nu a terminat sa isi produca efectele in lumea iesita din izolare.

V: Exact. Si asa s-a ajuns la 30 de milioane de someri in SUA. Ei se vor descurca, dar tu ce o sa faci? Prietenul tau orban, intrebat, zic: ce face cu turismul? Pai am prelungit voucherele. Alea care se dadeau in anii din urma, dar sunt nefolosite. Pai altele nu dati. La noi industria turismului e la pamant. Orban zice ca ne-au luat astia instrumentele. PNL Iasi, 5.000 de lei amenda, prea multi oameni la o adunare publica. Ia uite ce mai respecta regulile. Si astia, Nelu Tataru si Arafat, ii arata pe tinerii care merg la Vama Veche sa scape de obsesia PNL, ca nu se resepcta distanta sociala.

T: Dupa pozele astea au lansat guvernul la clubul diplomatic.

V: De cinstiti ce sunt.

T: Ca vorbim de CNA. E o noua lege legata de carantina si izolare. proiectul adoptat de guvern spune ca desi e o privare de libertate, carantina si izolarea nu beneficiaza de garantiile obisnuite. Carantina nu are prevazuta o limita prin lege.

21:45 V: Guvernul asta are deficiente tehnice de comunicare? De ce crezi ca sunt doi jandarmi si un caporal acolo?

T: In NY Times a spus ca negru se scrie cu majuscula si alb cu litera mica. Un avocat alb a dat un interviu. El zice ca aceasta regula de ortografie este simptomatica pentru isterizarea dezbaterilor de peste Atlantic. El a protestat impotriva acestei ortografii. Interesanta e semnificatia simbolica a unei astfel de decizii.

V: Seamana cu reactia asta viscerala, plina de ura, de a atribui ciumei rosii tot ce e rau in Romania. Sa vedem ce ne invata CNA.

V: In acest document CNA spune ca avand in vedere eforturile comune ale UE de a combate informatiile false distribuite in online, situatia discursurilor de dezinformare referitoare la COVID este analizata de grupul operativ East StratCom, care se ocupa de dezinformarea privind coronavirusul, pe site-ul EUvsdisinfo, dar acolo e mentionat faptul ca acel site nu reprezinta pozitia oficiala a Uniunii Europene.

V: Acest grup spune ca nu ia ca tinta opiniile si nu pune pe o lista neagra pe careva. Pur si simplu verifica fapte, identitati, dar de unde sunt astea? Se ocupa de coronavirus? Se ocupa de dezinformarea care vine dinspre Rusia.

T: Astia de la CNA, de pe ce planeta vin?

V: Cat de prost sa fii ca nu ti dai seama ca East StratCom e ceva din est? Nu poate fi din vest, chiar daca e al Uniunii Europene. Cu ce tari se ocupa? Armenia, Azerbaidjan, Ucraina, etc. Scrie aici Romania? Nu.

T: Si de ce au facut asta?

V: Ca sa puna sub o egida respectabila o chestie mizerabila, ca nu au oamenii de unde sa stie de unde isi trag ei minciunile.