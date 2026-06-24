35 de grade la umbră și vijelii violente. ANM a emis avertizări pentru mare parte din țară

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, izolat caniculară în zonele vestice, joi, 25 iunie. Disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zonele de câmpie din vestul și sudul țării.

Maximele termice vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade. Cele mai mici valori vor fi în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari, în vestul și nord-vestul țării.

Cod galben de caniculă, miercuri, în vestul țării

Miercuri, 24 iunie, mai multe regiuni se află sub Cod galben de caniculă. Este vorba despre Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nordul Transilvaniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30…35 de grade. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 12-21.

Cod galben de instabilitate atmosferică, miercuri

Tot miercuri, 24 iunie, mai multe zone vor fi afectate de instabilitate atmosferică. Este vorba despre nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a zonei de munte.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Vântul va avea viteze la rafală de 50…70 km/h. Pe arii restrânse vor fi vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, de 1…4 cm.

În intervale scurte de timp, de 1…3 ore, cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp. Pe arii restrânse, acestea vor depăși 40…50 l/mp. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul teritoriului.

Cod galben de caniculă, joi, în mai multe regiuni

Joi, 25 iunie, avertizarea de caniculă se extinde la nivel mai amplu. Sunt afectate Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest. Izolat, în aceste zone, va fi caniculă.

Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie. Acolo, indicele temperatură-umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Avertizarea este valabilă în intervalul orar 12-21.