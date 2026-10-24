Cod galben de ceață în mai multe județe din țară. ANM anunță că vizibilitatea poate scădea izolat sub 50 de metri

Potrivit meteorologilor, atenționările sunt valabile în intervalul 7:00-10:00, în funcție de zona vizată.

Astfel, până la ora 9:00, ceața afectează mai multe localități din județele Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud.

Concret, localitățile vizate de atenționarea meteo sunt Târgu Lăpuș (județul Maramureș); Câmpia Turzii, Viișoara, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Mociu, Călărași, Cămărașu, Căianu, Cătina, Țaga, Suatu, Sânmărtin, Geaca, Pălatca, Buza, Ploscoș (județul Cluj); Teaca, Lechința, Chiochiș, Șieu, Matei, Șieuț, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Budești, Monor, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Silivașu de Câmpie (județul Bistriţa-Năsăud).

De asemenea, până la ora 10:00, codul galben de ceață va viza și mai multe localități din județele Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita și Sibiu, precum și din județele Ialomița, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Olt și Dolj.

Fenomenul determină reducerea vizibilității, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, potrivit ANM.

Circulație în condiții de ceață pe artere principale din mai multe judeţe, dar și pe sectoare întregi de autostradă

În acest sens, sâmbătă dimineața, Centrul INFOTRAFIC a anunțat că se circulă în condiţii de ceaţă densă în mai multe judeţe, dar şi pe sectoare întregi din A1, A2, A3 şi A7.

„Vizibilitatea în trafic este redusă din cauza ceţii la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Alba, Argeş, Braşov, Călăraşi, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Olt, Prahova, Sibiu şi Teleorman”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, Centrul Infotrafic.

De asemenea, în condiţii de ceaţă se circulă şi pe autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti (tronsoane kilometrice 11 – 36 şi 45 – 75), A2 Bucureşti – Constanţa (tronson kilometric 10 – 64), A3 Bucureşti – Ploieşti (tronson kilometric 7 – 63) şi A7 Ploieşti – Bacău (tronson kilometric 21 – 144)”, a transmis Centrul INFOTRAFIC.