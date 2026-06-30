Cod roșu de vijelii și grindină pentru mai multe localități din județele Sibiu și Hunedoara

Sunt preconizate grindină de mari dimensiuni (4-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70…90 km/h), averse torențiale (25…35 l/mp), frecvente descărcări electrice.

Avertizarea este valabilă până la ora 18:30 în următoarele localități din județul Sibiu: Mediaș, Șeica Mare, Axente Sever, Moșna, Biertan, Bârghiș, Valea Viilor, Alțina, Mihăileni.

Pentru localitățile menționate s-a transmis mesaj de avertizare RO-Alert.

O altă avertizare cod roșu este valabilă pentru mai multe localități din județul Hunedoara până la ora 18:30.

Sunt vizate localitățile Brad, Baia de Criș, Blăjeni, Ribița, Tomești și Bulzeștii de Sus.

Se vor semnala: grindină de mari dimensiuni (4-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70…90 km/h), averse torențiale (25…35 l/mp), frecvente descărcări electrice.