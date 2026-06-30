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Cod roșu de vijelii și grindină pentru mai multe localități din județele Sibiu și Hunedoara

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare cod roșu de grindină și vijelii pentru mai multe localități din nordul județului Sibiu.
Cod roșu de vijelii și grindină pentru mai multe localități din județele Sibiu și Hunedoara
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Laura Buciu
30 iun. 2026, 18:00, Știrile zilei
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Sunt preconizate grindină de mari dimensiuni (4-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70…90 km/h), averse torențiale (25…35 l/mp), frecvente descărcări electrice.

Avertizarea este valabilă până la ora 18:30 în următoarele localități din județul Sibiu: Mediaș, Șeica Mare, Axente Sever, Moșna, Biertan, Bârghiș, Valea Viilor, Alțina, Mihăileni.

Pentru localitățile menționate s-a transmis mesaj de avertizare RO-Alert.

O altă avertizare cod roșu este valabilă pentru mai multe localități din județul Hunedoara până la ora 18:30.

Sunt vizate localitățile Brad, Baia de Criș, Blăjeni, Ribița, Tomești și Bulzeștii de Sus.

Se vor semnala: grindină de mari dimensiuni (4-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70…90 km/h), averse torențiale (25…35 l/mp), frecvente descărcări electrice.

 

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