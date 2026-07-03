Prima pagină » Meteo » Cum să te răcorești în timpul unui val de căldură, chiar și fără aer condiționat

Cum să te răcorești în timpul unui val de căldură, chiar și fără aer condiționat

Căldura poate fi periculoasă, dar experții în sănătate spun că există modalități de a gestiona amenințarea.Temperaturile caniculare, în special cele combinate cu umiditate ridicată, prezintă riscuri în special pentru copii, persoane în vârstă și persoane cu anumite afecțiuni. Oricine poate suferi de boli legate de căldură, care pot fi însă și fără aer condiționat.
Cum să te răcorești în timpul unui val de căldură, chiar și fără aer condiționat
Sursa foto: Pexels
Laurentiu Marinov
03 iul. 2026, 11:04, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Când căldura devine periculoasă, pericolele reprezentate de vremea caldă depind mai mult decât de temperatură. Cea mai detaliată măsurătoare se numește temperatura globului umed (WBGT), care include temperatura, umiditatea, acoperirea cu nori și vântul. Indicele de căldură, care măsoară temperatura și umiditatea, este mai puțin descriptiv, dar mai ușor de găsit pe aplicațiile meteo, potrivit AP.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) are un tabel care calculează cât de periculoasă poate fi expunerea prelungită, bazându-se doar pe indicele de căldură. De exemplu, o zi în care temperaturile ating 36 de grade Celsius și o umiditate de 45% ar intra în categoria „pericol” pentru expunere prelungită sau activitate intensă.

Pragul WBGT nu este exact, dar cercetări recente sugerează că nici măcar unii tineri sănătoși nu pot suporta ore întregi de expunere la căldură și umiditate ridicată.

Temperaturile peste noapte pot fi o parte deosebit de periculoasă a unui val de căldură, a declarat Ashley Ward, directoarea Centrului de Inovare în Politici de Căldură de la Universitatea Duke.

Corpul are nevoie de pauză

„Corpul tău are nevoie de o pauză”, a spus ea. „Nu obții asta peste noapte, a doua zi începem cu deficit.” Căldura poate reduce productivitatea muncii și poate duce la mai multe vizite la camera de gardă.

„Când temperaturile peste noapte nu scad sub 24 de grade Celsius”, a spus ea, „începem să vedem niște rezultate destul de extraordinare în ceea ce privește bolile de căldură și insolația și chiar mortalitatea.”

Ward a spus că aerul condiționat poate ajuta, dar a recunoscut că nu toată lumea are acces.

Creați un „colț răcoros”

Dacă nu vă puteți permite să răcoriți întreaga casă, a spus Ward, creați un „colț răcoros” și dormiți acolo, astfel încât corpul dumneavoastră să fie pregătit pentru a doua zi.

Răcitoarele evaporative pot ajuta în caz de căldură uscată, dar cresc umiditatea și pot îngreuna răcirea. În locurile umede, folosiți pur și simplu un ventilator.

Dacă nu aveți aer condiționat, găsiți locuri publice care au, inclusiv cinematografe, centre comerciale și biblioteci. Unele comunități amenajează centre de răcire.

Este important să găsiți modalități de a vă menține hidratați și de a vă reduce temperatura corpului. Puteți face acest lucru consumând multe lichide, udându-vă hainele sau punându-vă apă rece sau o cârpă rece pe mâini, picioare, axile și gât. Un ventilator portabil de mână sau o vestă răcoritoare pot fi, de asemenea, de ajutor.

Dacă faci exerciții fizice, evită cele mai călduroase ore ale zilei și ia mai multă apă decât crezi că ai nevoie.

 

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da