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HARTĂ | După caniculă, vin ploile torențiale și vijeliile în toată țara. Ultimele avertizări emise de ANM

ANM a emis joi trei avertizări care vizează fenomene severe în mare parte a țării. Până sâmbătă dimineață, în cea mai mare parte a țării, vor fi episoade de instabilitate atmosferică, vijelii și ploi însemnate cantitativ. În paralel, până joi seara este în vigoare și o avertizare Cod galben de caniculă în câteva județe din țară.
HARTĂ | După caniculă, vin ploile torențiale și vijeliile în toată țara. Ultimele avertizări emise de ANM
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Berk Ozkan / Anadolu Agency
Diana Nunuț
02 iul. 2026, 10:33, Știrile zilei
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi trei avertizări meteorologice care anunță un episod de vreme severă caracterizat de furtuni puternice, ploi torențiale, dar și temperaturi caniculare, fenomene ce vor afecta succesiv aproape toate regiunile țării.

Prima avertizare este de Cod galben de disconfort termic și este în vigoare joi, în intervalul orar 10:00 – 21:00. În cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade.

Sursa foto: ANM

Ploi torențiale și vijelii, prognozate pentru vineri

În perioada 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 3:00, este în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică. În Oltenia, sudul și estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

Tot în același interval este în vigoare și un Cod portocaliu, când se vor înregistra averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, dar și descărcări electrice. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei vor fi vijelii puternice cu rafale de 70…90 km/h și izolat de peste 100 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…4 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50…60 l/mp.

Sursa foto: ANM

Instabilitate atmosferică până sâmbătă dimineață

Ultima avertizare emisă de ANM este de Cod Galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ și vijelii, valabil în intervalul 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00.

Zonele vizate sunt Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

Sursa foto: ANM

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