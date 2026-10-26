Ploi și temperaturi în scădere în București. ANM anunță până la 20 de litri de apă pe metru pătrat

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ploi în București, de luni dimineață până miercuri la prânz. Temperaturile vor scădea treptat, iar ploile vor deveni mai consistente începând de marți.

Vreme închisă luni în București. Ploile încep spre seară

Luni, vremea va fi închisă în prima parte a zilei, apoi norii se vor mai risipi. Spre seară și în timpul nopții va ploua slab, iar cantitățile de apă vor fi de 2-4 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 15-16 grade. Pe timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 8-9 grade.

Ploile de luni vor fi slabe și de scurtă durată, însă situația se va schimba începând de marți, când sunt așteptate precipitații mai abundente.

Temperaturile scad marți în Capitală

De marți dimineață până miercuri la prânz, cerul va fi noros și va ploua temporar. Meteorologii estimează acumulări de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat în acest interval.

Temperatura maximă va scădea la 11-12 grade, cu aproximativ 4 grade mai puțin decât luni, iar minima se va situa în jurul valorii de 8 grade.

Diferența de temperatură se va simți mai ales în timpul zilei, când valorile maxime vor fi mai mici decât cele de la începutul săptămânii. În schimb, temperaturile nocturne vor rămâne apropiate de cele înregistrate în noaptea de luni spre marți.

Vântul nu va avea intensificări importante.

Pentru întreaga perioadă, de luni dimineață până miercuri la prânz, Bucureștiul se află sub o informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ. Aceasta acoperă atât ploile slabe de la începutul intervalului, cât și precipitațiile mai consistente prognozate pentru marți și miercuri.

Prognoza va fi actualizată în funcție de evoluția vremii, iar dacă situația se înrăutățește, meteorologii pot emite noi avertizări.