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Prognoza meteo pentru iulie 2026: Caniculă în toată țara și precipitații sub normal până la începutul lunii august

Luna iulie își va merita numele din tradiția populară, „luna lui Cuptor”, pentru că temperaturile vor fi caniculare, iar ploile vor fi puține, potrivit prognozei pentru perioada 6 iulie - 3 august.
Prognoza meteo pentru iulie 2026: Caniculă în toată țara și precipitații sub normal până la începutul lunii august
Mediafax Foto
Laura Buciu
03 iul. 2026, 08:38, Știrile zilei
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Săptămâna 6-13 iulie

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 13-20 iulie

Temperaturile medii vor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 20 – 27 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 27 iulie – 3 august

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în zonele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

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