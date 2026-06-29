Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. ANM anunță temperaturi de 40 de grade, apoi ploi în mai multe regiuni

Banat

În Banat, primele două zile vor fi caniculare, astfel că media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 40 de grade. După 30 iunie, vremea se va răcori, iar în intervalul 1-7 iulie se vor înregistra maxime medii cuprinse între 28 și 30 de grade.

Din 7 iulie, temperaturile maxime vor crește treptat, iar până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză vremea va deveni călduroasă, posibil caniculară în zilele de 11 și 12 iulie, când media valorilor diurne se va situa în jurul a 35 de grade.

În intervalul 29 iunie – 2 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 20-21 de grade, iar între 2 și 12 iulie, cu ușoare variații de la o noapte la alta, acestea vor fi cuprinse între 14 și 18 grade. Cele mai mici valori vor fi în nopțile de 5, 6, 7 și 8 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2-4 iulie.

Crișana

În Crișana, intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 39-40 de grade. Apoi vremea se va răcori, astfel că până în 7 iulie media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 28 de grade.

După 7 iulie, se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime, până spre valori medii de 34-35 de grade în ultimele zile ale intervalului.

În intervalul 29 iunie – 2 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 19-20 de grade, iar între 2 și 12 iulie, cu variații în general ușoare de la o noapte la alta, acestea vor fi cuprinse între 14 și 17 grade. Cele mai mari valori vor fi în noaptea de 3 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2-4 iulie.

Transilvania

În Transilvania, în zilele de 29 și 30 iunie, vremea va fi caniculară, media temperaturilor maxime fiind de 36-37 de grade. După 30 iunie, se estimează o răcorire a vremii, astfel că până în 7 iulie media maximelor va ajunge la 25 de grade.

După 7 iulie, vremea se va încălzi treptat, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză media maximelor va fi de 31-32 de grade.

Temperaturile minime nu vor varia semnificativ în intervalul 29 iunie – 4 iulie și vor avea valori medii cuprinse între 16 și 18 grade. În intervalul 5-12 iulie, acestea se vor situa între 12 și 14 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 7, 8 și 9 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2-8 iulie.

Maramureș

În Maramureș, intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 37-38 de grade. Apoi vremea se va răcori, astfel că până în 7 iulie media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 25 de grade.

După 7 iulie și până la sfârșitul intervalului de prognoză, se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime, până spre valori medii de 32-34 de grade.

În intervalul 29 iunie – 2 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi de 18-19 grade, iar între 3 și 12 iulie acestea vor oscila de la o noapte la alta și vor fi cuprinse între 12 și 17 grade. Cele mai mici valori vor fi în nopțile de 7, 8 și 9 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 2-4 iulie.

Moldova

În Moldova, în zilele de 29 și 30 iunie, vremea va fi caniculară, media temperaturilor maxime fiind de 36-37 de grade. După 30 iunie, se estimează o răcorire a vremii, astfel că până în 7 iulie media maximelor va ajunge la 26 de grade.

După 7 iulie, vremea se va încălzi treptat, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză media maximelor va atinge 31 de grade.

În intervalul 29 iunie – 4 iulie, media temperaturilor minime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, iar între 5 și 12 iulie acestea vor fi în general constante, între 14 și 16 grade. Cele mai mici valori medii vor fi în nopțile de 7, 8 și 9 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Dobrogea

În Dobrogea, intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 34-35 de grade. Apoi vremea se va răcori, astfel că până în 8 iulie media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 28 de grade.

După 8 iulie și până la sfârșitul intervalului de prognoză, se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime, până spre valori medii de 30-31 de grade.

În intervalul 29 iunie – 4 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi cuprinse între 19 și 22 de grade, iar între 5 și 12 iulie acestea vor fi între 17 și 19 grade. Cele mai mici valori vor fi în nopțile de 8 și 9 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză.

Muntenia

În Muntenia, primele două zile, 29 și 30 iunie, vor fi caniculare, astfel că media temperaturilor maxime se va situa în jurul valorii de 38 de grade. Ulterior, vremea se va răcori, iar în intervalul 1-8 iulie se vor înregistra maxime medii cuprinse între 28 și 32 de grade.

Din 8 iulie, temperaturile maxime vor crește treptat, astfel că până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, în zilele de 10, 11 și 12 iulie, vremea va fi călduroasă, cu medii ale valorilor diurne de 32-34 de grade.

În intervalul 29 iunie – 4 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi cuprinse între 18 și 21 de grade, iar între 5 și 12 iulie, cu ușoare variații de la o noapte la alta, acestea vor fi între 15 și 17 grade. Cele mai mici valori vor fi în nopțile de 8 și 9 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în intervalul 2-5 iulie.

Oltenia

În Oltenia, intervalul va debuta cu medii ale temperaturilor maxime de 37-38 de grade. Apoi vremea se va răcori, astfel că până în 7 iulie media temperaturilor maxime va coborî spre valori în jurul a 28 de grade.

După 7 iulie și până la sfârșitul intervalului de prognoză, se estimează o creștere treptată a temperaturilor maxime, până spre valori medii de 32-34 de grade, cu cele mai mari valori în 12 iulie.

În intervalul 29 iunie – 2 iulie, valorile medii ale temperaturilor minime vor fi cuprinse între 19 și 21 de grade, iar între 3 și 12 iulie, cu oscilații în general ușoare de la o noapte la alta, acestea vor fi cuprinse între 14 și 18 grade. Cele mai mici valori vor fi în nopțile de 8 și 9 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în intervalul 1-7 iulie.

La munte

La munte, în primele zile vremea va fi deosebit de caldă, astfel că media temperaturilor maxime va fi de 26 de grade. După 30 iunie, se estimează o răcorire a vremii, iar până în 8 iulie media maximelor va coborî spre 16 grade.

După 8 iulie, vremea se va încălzi treptat, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză se estimează că media maximelor va fi de 20-21 de grade.

Temperaturile minime nu vor varia semnificativ în intervalul 29 iunie – 1 iulie și vor avea valori medii de 16-17 grade. În intervalul 2-12 iulie, acestea vor fi cuprinse între 10 și 13 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 7 și 8 iulie.

Probabilitatea pentru ploi va fi mare în intervalul 1-10 iulie.