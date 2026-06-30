UPDATE: Cod roșu de vijelii, ploi torențiale și grindină în București

Autoritățile au emis un nou mesaj RO-ALERT de cod roșu pentru București și Ilfov, valabil până la ora 02:00, după ce avertizarea meteo a fost extinsă.
Potrivit mesajului transmis de ISUBIF, sunt așteptate averse torențiale care pot acumula 20-30 l/mp și frecvente descărcări electrice.
„Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”, se arată în avertizarea transmisă populației.
Perioada de manifestare indicată în mesajul RO-ALERT este între orele 00:51 și 02:00.
Potrivit avertizării, fenomenele severe sunt așteptate în intervalul 23:20 – 00:30 și includ vijelii cu rafale de 60-80 km/h, averse torențiale care pot acumula 25-35 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii.
„Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”, se arată în mesajul RO-ALERT transmis populației.
Autoritățile recomandă oamenilor să rămână în locuințe sau în spații sigure, să evite deplasările neesențiale și să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi sau construcții instabile.
Un mesaj RO-ALERT a fost transmis, marți seară, de ISUBIF, după emiterea unei avertizări meteo de Cod portocaliu pentru furtuni puternice.
Potrivit avertizării, fenomenele severe sunt așteptate în intervalul 23:20 – 00:30 și includ vijelii cu rafale de 60-80 km/h, averse torențiale care pot acumula 25-35 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii.
„Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”, se arată în mesajul RO-ALERT transmis populației.
Autoritățile recomandă oamenilor să rămână în locuințe sau în spații sigure, să evite deplasările neesențiale și să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi sau construcții instabile.
Marți, în jurul orei 20:15, prin apel SNUAU 112 a fost sesizat faptul că pe Bulevardul Gheorghe Magheru, în dreptul Hotelului Ambasador, un acoperiș al unui imobil este în pericol să cadă pe partea carosabilă.
La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, care au constatat că cele sesizate se confirmă.
Traficul rutier a fost restricționat pe Bulevardul Nicolae Bălcescu și Bulevardul Gheorghe Magheru, segmentul de drum cuprins între Piața Romană și Piața Universității, în scopul facilitării intervenției echipajelor din cadrul IGSU.
Traficul aerian este afectat temporar pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, unde unele aeronave înregistrează întârzieri la aterizare sau sunt nevoite să evolueze în așteptare, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din zona Capitalei.
Au căzut copaci pe străzile Mihai Eminescu, Soveja, Petre Antonescu, Olari, pe strada Dorbun, pe Splaiul Unirii 45. Pe strada Cusovaț, un copac a căzut pe o mașină, iar pe strada Focșani un copac a căzut pe țeava de gaze.
Există nun subsol inundat pe strada Precupeții Vechi, iar pe strada Stoica Ștefan a căzut un panou publicitar.
Sunt copaci căzuți pe Șoseaua Andronache, Blvd Mărăști, strada Romulus, strada Amurgului, strada Olari, strada Toporași, strada Mușatinilor, strada Semforului, strada Onciu Dimitrie, strada George Călinescu, strada Prometeu, Calea Ferentari, strada Lânăriei, strada Glicinelor, pe strada Corbu Nicolae și pe strada Locușteanu Alexandru.
Au căzut copaci pe mașini pe strada Alexandru Vlahuță Alexandru, Blvd Mircea Vodă, strada Ctin Rădulescu Motru și pe Blvd Schitu Măgureanu.
Au căzut stâlpi pe strada Ardeleni și pe strada Jandarmeriei.
Meteorologii au actualizat prognoza pentru București.
În prezent este avertizare cod portocaliu de vijelie și grindină.
Se vor semnala vijelie puternică cu viteze de 70…80 km/h, averse torențiale care vor acumula 20…35 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm), frecvente descărcări electrice.
Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert de fenomene meteorologice severe.
Avertizarea este valabilă până la ora 21.15.
Bucureștiul se află, marți seară, sub avertizare cod galben de vreme severă, emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Meteorologii avertizează că fenomenele periculoase sunt așteptate în intervalul 19:30 – 20:30.
Potrivit ANM, în Capitală sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze de 50-60 km/h, vijelie, averse torențiale cu acumulări de 15-25 l/mp, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.
În zona Universității, ploaia torențială și rafalele puternice de vânt i-au surprins pe trecători. Imaginile surprinse la fața locului arată cum mai multe persoane s-au adăpostit în sediile băncilor pentru a se feri de furtună.
Meteorologii recomandă populației să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor meteo periculoase și să nu se adăpostească sub copaci sau în apropierea obiectelor care pot fi doborâte de vânt.
Avertizarea cod galben este valabilă până la ora 20:30, iar autoritățile monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice în Capitală.
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au intervenit pentru gestionarea efectelor produse de furtună în mai multe zone ale Capitalei. Potrivit ISU București-Ilfov, pompierii au fost solicitați pentru degajarea unui acoperiș desprins pe Bulevardul Magheru și a mai multor copaci căzuți pe Șoseaua Gherase, strada Matei Basarab, bulevardul Ghica Tei, strada Jean Alexandru Steriadi, Aleea Niculițel, strada Ciuca Ștefan, strada Traian și strada Mântuleasa.
Intervențiile sunt în desfășurare, iar autoritățile monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice.