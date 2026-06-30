UPDATE: Cod roșu de vijelii, ploi torențiale și grindină în București

UPDATE Locuitorii din București și Ilfov au primit, în noaptea de marți spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT de cod roșu, după ce avertizarea de vreme severă a fost extinsă până la ora 02:00

Autoritățile au emis un nou mesaj RO-ALERT de cod roșu pentru București și Ilfov, valabil până la ora 02:00, după ce avertizarea meteo a fost extinsă.

Potrivit mesajului transmis de ISUBIF, sunt așteptate averse torențiale care pot acumula 20-30 l/mp și frecvente descărcări electrice.

„Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”, se arată în avertizarea transmisă populației.

Perioada de manifestare indicată în mesajul RO-ALERT este între orele 00:51 și 02:00.

UPDATE Un mesaj RO-ALERT a fost transmis, marți seară, de ISUBIF, după emiterea unei avertizări meteo de Cod portocaliu pentru furtuni puternice

Potrivit avertizării, fenomenele severe sunt așteptate în intervalul 23:20 – 00:30 și includ vijelii cu rafale de 60-80 km/h, averse torențiale care pot acumula 25-35 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii.

„Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”, se arată în mesajul RO-ALERT transmis populației.

Autoritățile recomandă oamenilor să rămână în locuințe sau în spații sigure, să evite deplasările neesențiale și să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi sau construcții instabile.

UPDATE 23:20 RO-ALERT de furtună extremă: rafale de 80 km/h, ploi torențiale și grindină. „Evitați deplasările!”

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis, marți seară, de ISUBIF, după emiterea unei avertizări meteo de Cod portocaliu pentru furtuni puternice.

Potrivit avertizării, fenomenele severe sunt așteptate în intervalul 23:20 – 00:30 și includ vijelii cu rafale de 60-80 km/h, averse torențiale care pot acumula 25-35 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii.

„Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție”, se arată în mesajul RO-ALERT transmis populației.

Autoritățile recomandă oamenilor să rămână în locuințe sau în spații sigure, să evite deplasările neesențiale și să nu se adăpostească sub copaci, stâlpi sau construcții instabile.