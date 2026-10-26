Vremea se schimbă în România. Ploi, ninsori la munte și rafale de vânt de până la 70 km/h

Mai multe județe din sud-estul țării vor fi vizate de atenționări cod galben de ploi și vânt.

Ninsori și strat de zăpadă la munte

Luni, în zonele montane sunt așteptate precipitații moderate, iar izolat cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 de litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1.500 de metri, treptat vor predomina lapovița și ninsoarea.

Se va depune un strat de zăpadă de 5–8 centimetri, iar în special în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali, acesta poate ajunge la 10–15 centimetri.

Marți, ploile vor fi moderate cantitativ în sudul și estul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură. Cantitățile de apă vor fi de 10–15 l/mp și, izolat, pot depăși 20–30 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, vor continua temporar precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare, cu depunerea unui nou strat de zăpadă, în general de 3–5 centimetri.

Vânt puternic în mai multe regiuni

Vântul va avea intensificări temporare. Luni, acestea se vor manifesta îndeosebi în vestul și sudul Olteniei și în sudul Transilvaniei.

Marți, rafalele vor afecta sudul și centrul Moldovei, jumătatea de est a Munteniei și Dobrogea. Vitezele vor fi, în general, de 40–50 km/h, iar pe crestele montane pot depăși 60–70 km/h.

Cod galben de ploi în cinci județe

ANM a emis o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de marți, ora 10:00 până miercuri, ora 12:00.

Sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu.

În aceste zone, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat pot atinge 40 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

Cod galben de vânt în patru județe

O a doua atenționare cod galben vizează intensificări ale vântului, de marți, ora 16:00 până miercuri, ora 10:00.

Avertizarea este valabilă pentru județele Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași, unde vântul va sufla cu viteze de 50–70 km/h.

Atenționările meteorologice se suprapun parțial, astfel că unele zone vor fi afectate atât de ploi însemnate cantitativ, cât și de intensificări ale vântului.