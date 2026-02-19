Prima pagină » Off the record » OFF The Record. Invitat: judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

OFF The Record. Invitat: judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Justiția din România se află într-o criză profundă din cauza presiunilor politice, iar efectele asupra magistraților și instanțelor vor fi analizate de judecătorul Bogdan Mateescu în OFF/ The Record, vineri la Mediafax.
OFF The Record. Invitat: judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii
Mediafax
19 feb. 2026, 15:04, Justiţie

Justiția este stăpâna și regina tuturor virtuților, spunea Cicero. Însă, în România, Consiliul Superior al Magistraturiigarantul constituțional al independenței Justițieianunță politicienii au băgat Justiția într-un „colaps sistemic inevitabil”.

Care este adevărata stare Justiției din România, despre acest lucru discutăm cu un fost președinte CSM, actual judecător.

Ce efecte are decizia Curții Constituționale asupra magistraturii românești, cum pot magistrații sesizeze prin intermediul instanțelor naționale CJUE pe statutul magistraților, ce probleme sunt în instanțele din România, cum poate face Președintele României un referendum „confidențialîn Justiție și care este următoarea bătălie dintre magistratură și politicienidespre toate acestea discutăm cu judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în OFF/ The Record.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Singura zodie care poate avea probleme mari de sănătate în martie 2026, potrivit lui Neti Sandu
CSID
Cât costă în 2026 un filtru de particule și cum poți face singur curățarea DPF
Promotor