OFF The Record. Invitat: judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Justiția este stăpâna și regina tuturor virtuților, spunea Cicero. Însă, în România, Consiliul Superior al Magistraturii – garantul constituțional al independenței Justiției – anunță că politicienii au băgat Justiția într-un „colaps sistemic inevitabil”.

Care este adevărata stare Justiției din România, despre acest lucru discutăm cu un fost președinte CSM, actual judecător.

Ce efecte are decizia Curții Constituționale asupra magistraturii românești, cum pot magistrații să sesizeze prin intermediul instanțelor naționale CJUE pe statutul magistraților, ce probleme sunt în instanțele din România, cum poate face Președintele României un referendum „confidențial” în Justiție și care este următoarea bătălie dintre magistratură și politicieni – despre toate acestea discutăm cu judecător Bogdan Mateescu, fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, în OFF/ The Record.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.