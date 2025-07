Ion Cristoiu | Dezvăluire senzațională a site-ului Gândul: Sondajul de opinie despre nostalgia comunistă a fost plătit de Guvernul României

În mai multe rânduri am atras atenția că așa-zisul sondaj privind nostalgia comunistă, realizat de INSCOP – o firmă al cărei proprietar este Remus Ștefureac, fără nicio legătură cu sociologia, cu cercetarea –, a fost o farsă. El a fost șef de cabinet, un fel de sergent major, la George Maior și, ulterior, a făcut un sondaj privind nostalgia comunistă care, după cum a declarat, a fost plătit de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Eu am atras atenția că nu este vorba despre o cercetare sociologică cinstită.

Să zicem că faci o cercetare sociologică, nu știu, despre părerea oamenilor în legătură cu urșii. N-o faci doar pentru tine. Dacă ne omoară – să ne omoare, dacă ne iubesc – vedem. O dai publicității, iar la lansarea sondajului inviți niște specialiști în urși, niște cercetători care să-și dea cu părerea.

În cazul de față, am spus că este o cercetare făcută dinadins, parte a unui plan. Este falsă de la un capăt la altul, pentru că nu a pornit, repet, ca o cercetare menită să afle starea de spirit a populației față de comunism. Nu. Am spus că este o chestiune tipic comunistă, tipic stalinistă. Așa cum am numit-o: o gândire care justifică. Nimic din ideologia stalinistă – nici presa, nici cultura – nu investiga realitatea, ci confirma niște decizii deja luate sau care urmau să fie luate de către regimul stalinist-comunist. Deci, în cazul de față, avem de-a face cu o mare escrocherie.

Repet: o cercetare, un sondaj de opinie corect, trebuie să cerceteze realitatea și, la final, cei care l-au comandat sau realizat să spună: „Uite, extraordinar, interesant”. Dar nu! Ei știau deja rezultatele. Și am spus că face parte dintr-un plan de acțiune, pus la cale – după părerea mea – de acest Daniel Șandru, care este directorul IIICCMER, Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. Acest institut a și plătit, a și recunoscut această „cercetare”.

Astăzi, „Gândul” face o dezvăluire senzațională, care confirmă – prin date – ceea ce am spus eu: că am avut de-a face cu o mare escrocherie. N-a fost o cercetare sociologică, ci o escrocherie.

Și spune așa: că Daniel Șandru recunoaște că INSCOP a luat 26.180 de euro, cu tot cu TVA, de la institut – care este finanțat de Guvernul României – și că această așa-zisă cercetare face parte dintr-un plan de acțiune. Deci, repet: întâi au pus la cale planul, care a ajuns la Guvern. Șeful Cancelariei, când s-a discutat acest sondaj, a și anunțat o serie de măsuri.

Se prevede, potrivit acestui plan, că se va cheltui un miliard de euro – plătiți de Guvernul României, al așa-zisului reformist Ilie Bolojan – pentru a lupta împotriva nostalgiei comuniste. Dar, repet: acest miliard de euro nu a fost prevăzut ca urmare a unei cercetări. N-a fost: „Hai să facem o cercetare, să vedem ce-am descoperit!”. Nu! Totul a fost stabilit dinainte.

Ăsta e planul de acțiune. Guvernul trebuie să dea un miliard de euro, pe care – desigur – să-l administreze Daniel Șandru și gașca lui.

Acesta a fost și acceptul lui Nicușor Dan, prin care toți cei care l-au sprijinit din presă, cultură, artă – toți acești anticomuniști – vor fi recompensați. Poate scapă Blandiana, poate Victor Rebengiuc. De fapt, Victor Rebengiuc ar trebui să-și ia înapoi cei 5.000 de euro pe care i-a donat lui Nicușor Dan. Cum? El, acum, probabil va interpreta roluri caricaturale de „tovarăși”.

Deci, încă o dată: cercetarea asta a costat 26.000 de euro. Se confirmă.

Este un plan de acțiune. În cadrul acestui plan s-a spus: „Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să dăm publicității un sondaj” – care, după părerea mea, este fals –, pentru a speria opinia publică, astfel încât noi să putem cheltui miliardul de euro.