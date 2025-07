Ion Cristoiu: Nicușor Dan sacrifică interesul national de dragul Maiei Sandu

Ceea ce inițial a fost o știre pe surse s-a confirmat oficial: un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, condus de diletanta Oana Țoiu, aia care s-a dus în trening la reuniunea NATO, ca așa e la ei, la useriști, și când faci amor te duci cu schiurile, așa sunt ei. Deci acest comunicat ne spune că, din motive ce țin de considerente de siguranță națională, România a dispus măsura nepermiterii intrării pe teritoriul național, am o rugăminte, măi imbecilor, analfabeților de la MAE, nu există măsura nepermitării intrării, două genitive, limba română, te aștepți de la Oana Țoiu la limba română, pentru domnul Ion Ceban și pentru încă doi cetățeni ai Republicii Moldova. Decizia este de resortul instituțiilor competente din România în conformitate cu reglementările în vigoare în materie. Se vede că la MAE acest „cur” este la mare căutare, și schiurile.

Ion Ceban este primarul Chișinăului, ceilalți sunt Natalia Morari, prezentată de Antena 3, televiziunea lui ăla din frigider, în paranteză, eu nu mai cred că e în frigider Dan Voiculescu, că v-am zis, familia îl ține în frigider, eu cred că e deja înmormântat, pentru că îmi pare foarte rău nu am primit niciun semn de viață, nu spun, nu e nicio jignire, eu ca jurnalist și ca om care chiar am lucrat la un moment dat sunt îngrijorat. Bă, poate a murit, poate îl țin la frigider, poate îl țin undeva într-un coteț legat cu lanțul și păzit de un câine. O familie în stare de orice. Poate că nu e așa, poate că e înfloritor, poate că e la Miami Beach, unde are vilă Mihai Gâdea.

Și aceștia imediat au zis: Natalia Morari, controversată jurnalistă. Natalia Morari este una dintre cele mai mari jurnaliste din Republica Moldova și cred că singura jurnalistă independentă într-o provincie bananieră, în care aia din Orhei, Maia Sandu, ați observat că și Oana Țoiu, și Maia Sandu, parcă sunt născute din aceeași mamă. Toate sunt la fel. În teniși. Și la protocol tot în teniși.

Să ne întoarcem. Și este una din puținele, adică singura jurnalistă independentă care ține piept lu dictatoarea în teniși din Orhei. Și celălalt este un domn, nu știu, Tarlev.

Bă, când citești, deci înseamnă că România consideră că primarul Chișinău, ales de românii de peste Prut, că să zice că sunt români, ca și noi, este un pericol la siguranța națională. Un pericol este și Natalia Morari, cu care am avut… căreia i-am dat un interviu pentru că colaborez cu televiziunea ei și acum îmi dau seama că am atentat la siguranța națională.

Cum să iei o asemenea măsură? Și mai ales că nu explică. Păi atentat! Are de gând să fie terorist. Am înțeles de la televiziunea lui ăla din coteț, că nu mai e la frigider, l-au mutat în coteț…

Bă, ce îi unește pe toți trei? Pe toți trei îi unește… Constituie un pericol pentru alegerile, pentru că… Maia Sandu, care a nenorocit această țară mai rău decât ocupația sovietică, a făcut-o pulbere, trăiau mai bine pe vremea rușilor, acum l-a rugat, l-a sunat pe Bilică de la Cotroceni și a zis, știți, eu te-am ajutat, ai ajuns președinte, în urma unei fraudări la mine în Moldova, dă și mie o mână de ajutor, interzice-le la ăștia, în presa aia de la mine se va face tărăboi și poate că Ceban nu va avea nicio șansă la alegeri. Natalia Murari, cu care vreau să fac un dialog în seara asta la Cristoiu TV, este pericol că ea este o jurnalistă care trage cu toate tunurile și de mare audiență. Deci asta este, Bilică de la Cotroceni ne-a dat dispoziție și nu mai au voie aia trei în România.