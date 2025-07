Ion Cristoiu: Semnalul dat de Nicușor Dan în cazul Legii Vexler: Cînd îi intră ceva în cap nu dă înapoi nici în fața plutonului de execuție!

Am vorbit la tot ce poate fi video că decizia CCR este o iresponsabilitate că nu are nicio legătură cu Constituția cu profesionalismul celor de la Curtea Constituționlă pentru că normal ar fi ca în explicarea deciziei ei să pe cel puțin o pagină de text să explice de ce legea este predictibilă, prezizibilă, precisă în condiții în care Nicușor Dan a spus s-a demonstrat pe mai multe pagini în Administrația Prezidențială că nu e așa.

Deci, repet, a nu știu câta oară în cazul Legii Vexler nu este vorba nici de tolerarea fascismului, antisemitismului nici de faptul că nu ar fi nevoie de această legă ci de că este o lege făcută cu fundul de Vexler, cu fundul lui Vexler. Mă rog, poate că dacă era un alt fund poate că era mai bun, mai apropiat de cap și această lege a trecut ca gâsca prin apă prin Parlamentul României și prin comisii și pentru asta Parlamentul României ar trebui desfințat pentru că nu poate să treacă o lege.

Nu e vorba de legea Vexler, nu știu, de legea care condamnă antisemitismul sau legionalismul este vorba de orice lege și dacă orice lege pe care o faci trebuie să fie precisă și așa cum am spus de numărate ori în cazul antisemitismului fascismului, legionalismului trebuie să fie ceva cuantificabil.

Adică, nu știu, cuantificabil în sensul au ieșit și au mărșăluit pe stradă cu portretul lui Zelea Codreanu nu poți să nu spui de cultul lui Zelea Codreanu. Dar dacă eu spun că Corneliu Zelea Codreanu a fost ucis de către statul român condus de Carol al Doilea și chiar asasinat mișelește asta înseamnă că fac cultul lui Corneliu Zelea Codreanu?

Nicușor Dan a răspuns în legătură la o întrebare ce va face cu această lege. Zice eu am atacat-o la Curtea Constituțională cerând curții se constate că aproximativ jumătate din articole din această completare sunt din lege sunt neconstituționale

Opinie pe care o am în continuare chiar dacă Curtea Constituțională a spus altceva în continuare cred că a lăsat ambiguitate în mai multe articole din această lege este nociv pentru societate și face ca tensiunea între cele două grupuri pe care am văzut-o în societate de un an de zile să se amplifice și să nu să se reducă și după ce Curtea va redacta motivarea în termen de 10 zile eu o voi trimite Parlamentului pe acele articole pe care le-am contestat inițial.

Deci va trimite legea Parlamentului și va spune să modifice acele articole considerate de el neconstituționale. Sigur e salutară această consecvență a lui Nicușor Dan, îmi atrage atenția că de fapt pe lângă că nu asociația aia de la Făgăraș l-a convins și că au venit niște băieți la serviciu și au zis „Hai domnule să încercăm și așa e multă tensiune în societate cu măsurile astea acolo mai creștem tensiunea și pe nu știu pe niște nu știu, pericole sociale”, dar, ce îmi spune această încăpățânare a lui Nicușor Dan? Spune ce afirm eu cred că din campania electorală. Nicușor Dan așa cum îl cunosc este să fie neliniștitor pentru tot ștabii inclusiv pentru Bolojan, că nu dă înapoi.

Deci dacă lui i-a intrat în cap că această lege e neconstituțională, dacă observați un altul, e ca și cu TVA-ul. Dacă lui i-a intrat în cap și a zis că TVA-ul nu trebuie să crească spune asta până în fața plutonului de execuție. Așa și cu legea. Deci toți ăștia din nu știu, toți dușmanii lui, sau toți cei cu care lucrează trebuie să știe că Nicușor Dan nu are instinctul primeșdiei când intră ceva în cap.

Deci un altul ar fi zis „da domnule și asta e, a zis CCR, n-am ce face”. Nu! Deci să te ferească Dumnezeu să îi intre lui ceva în cap. Gata, ca la aia cu TVA-ul ați văzut? Și la legea aceasta deci la legea aceasta pe semnalul de alarmă pentru toți cei care colaborează de la Guvern, de la partide e faptul că el nu dă înapoi odată ce i-a intrat în cap ceva.