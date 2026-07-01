„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu anunță că ar fi de acord cu rotativa guvernamentală dacă PSD dă primul premierul

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că la Parlament, că nu are o problemă „în a discuta și a găsi un punct comun” în privința unui acord de guvernare și afirmă că l-ar semna „acum, pe loc”, dacă și liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, ar face același lucru.

„Acum, pe loc, îl semnez. Să vină și Bolojan cu Fritz să îl semneze și ei. Tot, acum pe loc. Să voteze Bolojan guvern minoritar PSD”, a spus Grindeanu.

Cu toate acestea, Grindeanu a subliniat că în scenariul unui astfel de acord, PSD nu ar accepta ca partidele de dreapta să fie cele care dau primele premierul.

„Dar de ce să vină Siegfried primul? Nu, evident că nu (am accepta n.red). (…)Am spus tuturor care sunt condițiile PSD. Am dovedit flexibilitate. Alții își schimbă punctul de vedere când își iau angajamente în fața președintelui României. (…) Sunt de acord cu această rotativă, atât timp cât începe cu PSD. Și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Nu am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun”, a explicat acesta.

Printre altele, social-democratul a mai afirmat că partidul nu poate colabora cu liderul AUR, George Simion, deși spune că respectă alegătorii formațiunii.

„Îi respect pe alegătorii AUR (…), dar în acest moment nu putem vorbi despre o colaborare cu Simion. (…) O colaborare cu Simion nu este posibilă”, a declarat liderul interimar al PSD.

„AUR Și Simion îl mențin pe Bolojan la putere”

Grindeanu a susținut că AUR și George Simion sunt cei care „îl mențin pe Bolojan la putere”, prin acțiunile din ultimele săptămâni.

Referitor la negocierile pentru formarea unei majorități, Grindeanu a afirmat că partidul nu și-a schimbat poziția și nici condițiile anunțate anterior, dar rămâne deschis dialogului.

„Nu ne-am schimbat poziția (…). Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși la găsirea unei soluții pentru a depăși această perioadă. Nu avem nicio problemă să discutăm, să găsim un teren comun în acest tip de acord, fie el guvernamental sau politic”, a mai declarat Grindeanu.