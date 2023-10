Adrian Sârbu: Interesul Ungariei este ca România să fie în Schengen numai că Viktor Orban, care deţine puterea, nu execută interesul Ungariei, ci al Rusiei

Nemo: După ce l-a primit la Bucureşti cu pâine şi sare pe Volodimir Zelenski, Iohannis s-a dus în Ungaria. E prima vizită oficială la Budapesta a unui preşedinte român în ultimii 14 ani. Doar că Iohannis nu a fost primit de Viktor Orban, ci de Katalin Novak, care l-a şi invitat.

Adrian Sârbu: Dl. Iohannis se scoală dimineaţa, valetul lui, nu ştiu ce grad are, îi aduce costumul călcat, îl ia frumos, se îmbracă, se spilcuieşte aşa un pic şi se duce să se întâlnească cu dna. Katy. Nu ştim de unde a apărut doamna Katalin asta. Dna Katy asta nu reprezintă nimic din Ungaria, dar nimic. Când spunem nu reprezintă nimic din Ungaria, nu reprezintă nimic din puterea Ungariei. Puterea Ungariei e la dl. Orban, care, în semn de respect pentru dl. Iohannis a plecat. Deci, “bine ai venit la noi acasă că noi am plecat de acasă”. Păi dl. Iohannis de ce nu s-a dus să se întâlnească şi cu dl. Orban? Vă spun de ce. Eu cred că atunci când dl. Orban a venit aici, că dl. Orban vine aici ca la el acasă, se duce la tot felul de manifestări culturale. Cam cum arată aceste manifestări culturale la Miercurea Ciuc şi la Sf. Gheorghe? Păi, „Ardealul e al nostru, valahii ăştia împuţiţi să se care de aici din Transilvania, şi noi cu austriecii, cu ajutorul fraţilor noştri ruşi, când or să intre în Ucraina, o să ne luăm Ardealul înapoi”. E un discurs care este în sângele, în sufletul, în somnul dlui Orban, şi, probabil, dl. Iohannis nu a avut timp să-l primească la Cotroceni, că Palatul Cotroceni nu e la Sf. Gheorghe deocamdată. Asta e părerea mea şi motivul e următorul: dl. Iohannis crede că Ardealul e al nemţilor, nu e al ungurilor, şi le-a şi spus "Jó napot kívánok, PSD!", care era aliat cu UDMR. Deci, a spus foarte clar: “Măi, ungurilor, maghiari, care sunteţi, cum vă spun eu în nemţeşte, bozgori, să nu mai cereţi Ardealul că e al nemţilor. Şi dovada e, noi Germania am investit în Ardeal, şi am învestit şi un preşedinte al României”.

Nemo: Aşa şi e.

Adrian Sârbu: Dl. Klaus Iohannis se întâlneşte cu dna Katy de la Budapesta, timp în care, al doilea război regional e în derulare şi noi, România, suntem parte în acest război mondial, cu o dezvoltare regională, pentru simplul fapt că NATO, al cărei lider e America, America, care este partenerul nostru strategic, s-a exprimat foarte clar în favoarea Israelului.

Ce facem noi? Aşteptăm să ne apere de toată lumea trupele franceze, engleze, burundeze, care o să fie aduse de americani sau trupele americane să ne apere pe noi, când, Doamne fereşte, o să avem vreo problemă. Asta aşteptăm. Şi între timp, liderii noştri se plimbă.

Am şi eu o întrebare: Ce a obţinut dl. Iohannis în vizita la Budapesta?

Nemo: Vă spun eu ce a obţinut. A obţinut promisiuni pentru că dna Katalina Novak a spus că atunci când Ungaria va prelua preşedinţia UE va susţine cauza Schengen a României.

Adrian Sârbu: Dna. Katalin Novak eu sunt absolut convins că susţine cauza Shengen a României. Sunt absolut convins. Ştii de ce? Interesul Ungariei este ca România să fie în Schengen numai că dl. Orban nu execută interesul Ungariei în ceea ce priveşte România şi Bulgaria în Schengen. Execută interesul Rusiei.

Iar dl. Iohannis ne centrează nouă prafuri, că tot nu a putut livra Schengen-ul, hai să vă livrez praf de Schengen.