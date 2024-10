Adrian Sârbu: Statul are peste 10.000 de clădiri de patrimoniu. Ce aş face din Palatul Cotroceni? Un muzeu al artei şi spiritualităţii româneşti. Din Palatul Victoria? Un super hotel de 5 stele. La Palatul Parlamentului aş muta sediul NATO din Europa

“Eşti de acord ca Palatul Cotroceni, Palatul Parlamentului, Palatul Victoria şi în general toate clădirile din patrimoniul statului să fie încorporate într-un fond suveran pentru investiţii în educaţie, listat la bursă şi administrat de management privat?”, a fost întrebarea ale cărei răspunsuri au fost dezbătute miercuri, la Ştiu pe ce lume trăiesc, de la Aleph News.

De ce se vor preşedinţi cei 14 candidaţi?

Adrian Sârbu, Hofi şi Nemo au pornit dezbaterea de la o altă întrebare. De ce vor cei 14 candidaţi prezidenţiali să ajungă la Cotroceni?

“Va ajunge unul singur, pentru un motiv foarte, foarte generos pentru poporul nostru, nu? Şi foarte altruist. Şi anume, puterea (...) Preşedintele prin această Constituţie, plină de capcane şi plină de, să spunem, lipsuri, e singurul care are putere în România. Cine are putere mai mare decât el? E cel pe care-i numeşte în funcţii de putere, recte securiştii, de la toate serviciile de informaţii, care, odată numiţi, i-au luat şi puterea (…).

Orice impostor de partid visează la statut de nomenclaturist. Maşină, casă de la stat, salariul cât cuprinde, pensie cât cuprinde, fără număr. Bani fără număr, relaţii fără număr, parandărăt fără număr (...) Deci, eu cred că un lucru pe care nu reuşesc aceşti domni cetăţeni să îl ascundă este extraordinarea lor sete de a se reconsacra ca nomenclaturişti de partid. Şi de stat. (...)

Şi evident că Preşedinţia este şi o zonă de putere şi o zonă de risc. Că de-aia am întrebat şi o să te întreb: <Dom'le, cu ce-ţi garantează Marcel sau Nicu viitorul tău într-un caz de agresiune?> Zero”, a afirmat Adrian Sârbu.



Cât te costă demnitarul român?



“Domnul Iohannis ne-a costat 73 de milioane pe an, adică 733 pe toţi anii. Adică te costă, 2,3 euro pe secundă, domnul Iohannis.

(...) Acest Palat Cotroceni are vreo 10-12 hectare, 30.000 de metri pătraţi de clădire desfăşurată, şi el ar costa vreo 3 miliarde de lei. Domnia sa ocupă cu 290 de angajaţi acest palat, că atât am găsit noi, că tot ce e pe la cetăţenii ăştia e secretizat. Văsăzică 290 de oameni stau în 30.000 de metri pătraţi. Vorba vine. Că 288 stau în 1.000 de metri pătraţi şi doi stau în 29.000 de metri pătraţi. (...) Deci 28.000 de metri pătraţi din ăştia 30 sunt ai domnului Iohannis şi consoartei (...) şi orice angajat, inclusiv sepepistul care stă în cuşcă la intrare, are 103 metri pătraţi (...)

Palatul Victoria... Tot guvernul pe an costă, se pare, cam 8 milioane.

Şi Palatul Victoria are numai 26 de mii de metri. Noi am zis, ca şi Cotroceniul, costă cam 100 de mii de euro metrul pătrat. Că e o clădire de patrimoniu cultural şi arhitectural, care este nepreţuită. Şi domnul Ciolacu are 103 angajaţi. (...) Reiese vreo 252 de angajaţi (...) că mai ocupă şi de la Secretariatul General al Guvernului, ce mai ocupă. (...)

Acest Palat Victoria, eu zic că face vreo 3 miliarde euro. (...)

Palatul Parlamentului are 365 de mii de metri pătraţi. (...) La Parlament, ştim că te costă un senator 500 de mii pe an. Te mai costă şi un deputat tot vreo 500. Vedem cum au crescut şi costurile acestor aleşi. Anul ăsta un miliard. Fără să punem costurile celelalte, ale celor care-i asistă. Deci, cost total al Parlamentului 231 de milioane de euro, anul ăsta. (...)

Am întrebat azi < Mă, câţi sunteţi?>. A, zice, suntem 3200, nu mai suntem 2600. Şi zic, cât cheltuiţi pe întreţinere clădire? Zice, vreo 2-3 milioane de euro pe lună. Bravo!”, a afirmat Adrian Sârbu.

Câte clădiri de patrimoniu are statul?

“Nemo, ai vreo idee câte clădiri de patrimoniu sunt deţinute de stat? Eu zic că sunt peste 10.000. De patrimoniu am spus, Nemo, nu clădiri oarecare. Şi dacă vorbim de care sunt şi câte sunt, ele sunt secretizate. Dacă vorbim de suprafaţă, ca să te ia complet ameţeala, nu ştie nimeni şi nu-ţi spune. Şi evident, ce valoare au, care este nepreţuită.

Domnule, aceste instituţii, care-s folosite, care ocupă clădiri patrimoniu, multe, suprafeţe uriaşe, peste suta de metri pătraţi pentru orice cetăţean de acolo, nici nu plătesc impozit. (...)

Când e vorba de costuri ale nomenclaturiştilor, ale oligarhiei de partid, ne comparăm cu Casa Albă. Dar când e vorba de venituri, nu ne mai comparăm cu America. GDP per capita în America e probabil 70.000 de dolari, dacă nu 80.000, şi media europeană este 48.000 de euro, şi la noi e 17.000 (...) Deci, Hofi, hai să fim la venituri, ca America, şi la costuri să fim ca Estonia, care are în buget 1.6% din populaţie, pe când România are 8.6% din populaţie în buget”, a spus Adrian Sârbu.

Ce vor votanţii noştri. Rezultatele sondajului

60% din respondenţii sondajului Mediafax-ZF- Aleph News, au fost de acord ca Palatul Cotroceni, Palatul Parlamentului, Palatul Victoria şi în general toate clădirile din patrimoniul statului să fie încorporate într-un fond suveran pentru investiţii în educaţie, listat la bursă şi administrat de management privat, iar 40% au respins această propunere.

“Trebuie să ne apucăm ca aceste mii de clădiri de patrimoniu să fie folosite în interesul poporului român. (...) Ce ar putea să fie palatul ăsta, Cotroceni? N-ar fi normal, ca fiind cea mai reprezentativă casă de arhitectură neoromânească (...) să fie un muzeu al artei şi spiritualităţii româneşti? Şi am face o instituţie care, unu, aduce bani, doi, aduce faimă. Aduce bani că aduce turişti. Aduce faimă.

Vrei să-ţi arăt ce fac din Palatul Victoria? Super hotel (…) Această clădire, poate mâine să fie un super hotel de 5 stele. Four Seasons.

Fosta clădire a CC-ului, unde e acum Ministerul de Interne (…) alt hotel, hotel de 5 stele. Mii de străini, care ar plăti 1.000-2.000 de euro pe noapte într-un astfel de hotel, ar mai cheltui 1.000-2.000 de euro, ar renaşte Piaţa Palatului, ar renaşte Piaţa Victoriei (...)

Casa Poporului care se numeşte Palatul Parlamentului e a doua clădire publică din lumea după Pentagon. Ce facem? Mergem la Pentagon şi spunem: Pentagonule, cât te costă chiria aici? Atâta. Sediu NATO unde e? La Bruxelles. Ia aduceţi-l la Bucureşti. (…) Veniţi aici la Casa Poporului. Şi cât plătiţi? Plătiţi bine! Şi mai veniţi şi cu 10.000 de oameni bine plătiţi şi punem sediu NATO în Europa la Casa Poporului. Dacă vrem asta, vin bani şi cu banii ăia investim în educaţie şi în apărare.

Ce facem cu toţi politrucii, toată nomenclatura mai mare sau mai mică de partid care ocupă în mod nejustificat Casa Poporului, Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Ministerul de Externe (…)? Un management privat, un management concurenţial. (…) Spectatorii noştri au votat, 60%, da, dom'le, să luăm clădirile alea, să le punem într-un fond şi acel fond să-l valorificăm. Nu facem de azi pe mâine (…) Nu! E un proces care face parte din procesul de restructurare a guvernanţei şi al guvernării în România la care tu eşti partener cu noi”, a afirmat Adrian Sârbu.