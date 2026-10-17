Adrian Veștea critică decizia PNL de a susține un guvern fără liberali: „Riscă un declin politic major”

Liberalul Adrian Veștea, fost premier desemnat, acuză conducerea partidului, asociată de acesta cu Ilie Bolojan, de inconsecvență politică și avertizează asupra riscului unui declin electoral.

Veștea susține că noua formulă guvernamentală ar fi una dominată de PSD, cu câteva excepții tehnocrate, în timp ce PNL ar rămâne în afara guvernării.

„Un guvern practic monocolor PSD, cu câteva excepții „tehnocrate”. Un guvern din care PNL lipsește cu desăvârșire”, a transmis acesta într-un mesaj pe Facebook, pe care îl începe cu sintagma: „Așadar, aici s-a ajuns”.

Adrian Veștea acuză conducerea PNL de inconsecvență

În mesajul său, Adrian Veștea a comparat poziția actuală a conducerii partidului cu atitudinea exprimată în urmă cu câteva luni, când, potrivit acestuia, susținerea unui guvern condus de un liberal era contestată de Ilie Bolojan și de apropiații săi.

Liberalul afirmă că, în perioada respectivă, susținerea menținerii PNL la guvernare ar fi fost catalogată drept o greșeală, iar cei care aveau această poziție ar fi fost amenințați cu excluderea din partid.

Acesta consideră contradictoriu faptul că, în prezent, aceeași conducere susține votarea unui guvern din care liberalii nu fac parte.

„Responsabilitatea politică nu poate fi invocată selectiv, în funcție de cine propune guvernul sau de cine ocupă funcția de prim-ministru”, a scris Adrian Veștea.

Administrațiile locale, afectate de incertitudinea politică

Un alt punct central al criticilor vizează efectele instabilității politice asupra administrațiilor locale. Veștea afirmă că anul a fost dificil pentru primari și pentru comunitățile pe care aceștia le reprezintă, invocând aprobarea întârziată a bugetului, incertitudinea privind investițiile și blocajele administrative.

În opinia sa, consecințele deciziilor politice se reflectă în proiecte amânate, investiții blocate și oportunități pierdute pentru cetățeni.

Liberalul susține că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, însă consideră că interesul PNL ar trebui să fie participarea la guvernare, nu susținerea din afara Executivului.

Totodată, acesta a afirmat că realitatea parlamentară impune negocieri și compromisuri atunci când un partid nu deține o majoritate de peste 50%.

Critici la adresa lui Ilie Bolojan și a conducerii centrale

Adrian Veștea a criticat și modul în care sunt gestionate diferențele de opinie în interiorul partidului. Acesta a acuzat gruparea din jurul lui Ilie Bolojan de rigiditate politică și a susținut că deciziile influențate de orgolii personale și marginalizarea vocilor critice pot afecta unitatea formațiunii.

Veștea, care afirmă că este membru PNL de 30 de ani, a subliniat că libertatea de opinie și dreptul de a exprima poziții diferite ar trebui să rămână valori fundamentale ale unui partid liberal.

De asemenea, acesta a cerut mai mult respect pentru primari, președinți de consilii județene și alți aleși locali, despre care spune că au demonstrat că pot câștiga alegeri și obține rezultate în comunitățile lor.

În opinia sa, meritocrația trebuie să se bazeze pe competență, rezultate și încrederea cetățenilor, nu pe apropierea de conducerea centrală.

Avertisment privind viitorul politic al PNL

În finalul mesajului, Adrian Veștea a atras atenția asupra evoluției partidului în sondajele de opinie și a slăbirii poziției sale politice. El consideră că PNL trebuie să își regăsească identitatea și valorile pentru a putea avea un rol important la alegerile din 2028.

Liberalul a avertizat că actuala direcție riscă să împingă formațiunea către un declin major și a invocat posibilitatea repetării destinului politic al PNȚCD: „Riscul ca Partidul Național Liberal să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate”.

„PNL are nevoie de unitate, dar unitatea nu înseamnă unanimitate impusă. Are nevoie de disciplină, dar disciplina nu trebuie confundată cu tăcerea”, a transmis Veștea.

Acesta și-a încheiat postarea cu un apel adresat colegilor de partid, întrebând dacă actuala direcție politică este cea pe care liberalii și-o doresc pentru viitorul Partidului Național Liberal.