AEP, replică pentru conducerea PNL: Nu puteți cere restructurarea instituției și, în același timp, să blocați reforma

Reacția vine Partidul Național Liberal a transmis vineri un comunicat de presă prin care a anunțat că nu susține modificarea Legii partidelor politice.

AEP respinge acuzațiile politice și cere implicarea PNL

Într-un comunicat de presă, Autoritatea Electorală Permanentă susține că activitatea instituției trebuie să rămână în afara disputelor dintre partide și reafirmă caracterul său autonom și apolitic.

„Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este o instituție autonomă, independentă și apolitică, care își exercită atribuțiile cu imparțialitate, în interesul democrației și al corectitudinii procesului electoral. Respingem categoric încercarea de a transforma AEP într-o țintă a disputelor politice dintre partide”, se arată în comunicat.

Instituția susține că necesitatea restructurării sale a fost deja analizată și fundamentată într-un raport transmis Parlamentului.

„Reforma instituției nu poate fi susținută doar declarativ și, în același timp, blocată procedural. Facem apel la reprezentanții PNL din comisiile juridice ale Parlamentului să își asume această responsabilitate și să contribuie activ la dezbaterea și adoptarea proiectului”, transmite AEP.

Cinci proiecte legislative pentru schimbarea sistemului electoral

Potrivit instituției, în ultimele nouă luni au fost elaborate cinci inițiative legislative care urmăresc modernizarea cadrului electoral din România.

Acestea vizează aplicarea regulamentului european privind transparența publicității politice și vizarea publicului-țintă, transpunerea directivelor europene referitoare la participarea cetățenilor UE la alegerile europarlamentare și locale, reglementarea alegerilor anticipate, reorganizarea AEP și modificarea legislației privind partidele politice.

Propunerile au fost discutate cu reprezentanți ai partidelor parlamentare și neparlamentare, ai societății civile și ai mediului universitar.

În paralel, proiectul privind finanțarea partidelor și campaniilor electorale se află într-un stadiu avansat de elaborare, iar AEP pregătește documentația necesară unui viitor Cod electoral.

Regulamentul de funcționare a AEP, neaprobat de Parlament

Autoritatea Electorală Permanentă atrage atenția că Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, depus la Parlament în martie 2026, nu a fost aprobat nici până în prezent.

Instituția consideră nefondate acuzațiile potrivit cărora inițiativele legislative ar urmări favorizarea unei formațiuni politice.

„Prin urmare, acuzația că aceste demersuri ar servi interesele unui partid este nefondată și reprezintă o încercare de politizare a unei reforme necesare. Rapoartele de activitate ale AEP pentru 2024 și 2025 documentează problemele reale ale sistemului electoral. Reforma nu este despre vreun partid politic, este despre funcționarea corectă a democrației.”

AEP susține că schimbările propuse urmăresc eliminarea disfuncționalităților legislative, creșterea transparenței și consolidarea mecanismelor de control și responsabilitate în procesul electoral.

„Reamintim că AEP se află sub autoritatea Parlamentului, iar autonomia sa trebuie respectată și protejată sub toate aspectele, inclusiv în declarațiile publice”, se mai arată în comunicatul instituției.