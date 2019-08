ALDE a decis ieşirea de la guvernare şi alianţă cu Pro România: Coaliţia a funcţionat defectuos. Noi vom trece în opoziţie/ Mircea Diaconu, susţinut de ALDE şi Pro România la preşedinţie/ ALDE va vota moţiunea împotriva Guvernului | VIDEO

ALDE a decis, luni, ca partidul să iasă de la guvernare, a declarat Călin Popescu Tăriceanu. ALDE a decis să îl susţină pe candidatul independent Mircea Diaconu la preşedinţie, a anunţat preşedintele partidului Călin Popescu Tăriceanu. Călin Popescu Tăriceanu a declarat, întrebat cum vor proceda parlamentarii ALDE la moţiunea de cenzură, că ALDE va acţiona ca un partid de opoziţie şi va vota împotriva Guvernului.

UPDATE PSD rămâne la guvernare. Propunerile pentru ministerele lăsate libere de ALDE: Niculae Bădălău, Radu Oprea şi Ioan Deneş

Niculae Bădălău, Radu Oprea şi Ioan Deneş sunt cele trei persoane propuse pentru a prelua interimatul pentru ministerele Energiei, Relaţia cu Parlamentul şi Mediu, după ce ALDE a anunţat retragerea de la guvernare. Totodată, PSD a votat rămânerea la guvernare.

UPDATE Tăriceanu anunţă plecarea din funcţia de şef al Senatului şi cum va funcţiona alianţa cu ProRomania

Călin Popescu Tăriceanu anunţă oficial plecare din funcţia de şef al Senatului. Cum va funcţiona alianţa cu Pro România.



Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat că va renunţa la funcţia de preşedinte al Senatului, iar legat de alianţa cu Pro Romania, cele două grupuri parlamentare vor merge separat, dar îşi vor coordona acţiunile.

"Am discutat acest lucru cei din Pro România, în special cu Victor Ponta. Nu sunt luate decizii în acest sens dar aşa planificăm. Vom acţiona coordonat la nivelul celor două Camere ale Parlamentului. Iniţial am vrut să facem grup parlamentar comun, însă experienţa ne învaţă că e mai avantajos să funcţionăm ca douuă grupuri decât ca unul singur. În schimb la Senat se vor alătura câţiva senatori membri ai Pro România. Pe viitor, având în vedere scandenţele de anul viitor, o acţiune politică împreună, dar nu am hotărât nimic în acest sens. Dar această intenţie există", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

ALDE şi Pro Romania au decis o alianţă, prima măsură comună fiind susţinerea lui Mircea Diaconu.

Totodată, luni, în prima zi de funcţionare a Senatului, Călin Popescu Tăriceanu îşi va anunţa demisia oficială din funcţia de preşedinte al forului.

UPDATE Tăriceanu îi răspunde lui Dăncilă: Ne califică laşi, dar nu a avut curajul să vină cu restructurarea

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăricenau a declarat, cu privire la afirmaţiile Vioricăi Dăncilă legat de laşitatea unor şi continuarea guvernării cu oameni nemulţumiţi din ALDE şi Pro România, că la rândul său nu a avut curaj în multe situaţii, dar acum vorbeşte de laşitate.

"E foarte amabilă doamna Dăncilă pentru că face un apel la racolarea membrilor noştri şi ne califică pe ceilalţi drept laşi. Ei bine, vreau să vă spun că observ la doamna Dăncilă că i-am propus să aibă curajul să vină cu restructurare. Nu a avut curajul. Să dea afară jumătate din secretarii de stat, nu a avut curajul. Să vină cu alt pogram de guvernare în Parlament... şi aşa mai departe", a declarat Călin Popescu Tăricenau, după şedinţa Biroului Politic Central al ALDE.

UPDATE Tăriceanu, întrebat cum procedează ALDE: Partidul de Opoziţie votează moţiunea împotriva Guvernului

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, întrebat cum vor proceda parlamentarii ALDE la moţiunea de cenzură, că ALDE va acţiona ca un partid de opoziţie şi va vota împotriva Guvernului.



„Ce face un partid de Opoziţie. Noi nu votăm pro Guvern, partidul de Opoziţie votează moţiunea împotriva Guvernului, dacă aveaţi îndoieli”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, la finalul unei şedinţe a conducerii ALDE, luni, la Parlament.

La întrunirea de luni, ALDE a mai decis ieşirea de la guvernare şi alianţa cu Pro România.

PNL va depune o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, a anunţat, luni, Ludovic Orban, afirmând că a mandatat liderii grupurilor parlamentare din PNL să negocieze cu celelalte partide în acest context.

UPDATE Tăriceanu anunţă că miniştrii ALDE care nu demisionează mâine sunt excluşi din partid

Călin Popescu Tăriceanu a declarat luni, după şedinţa Biroului Politic Naţional, că cei patru miniştri ALDE vor demisiona marţi din Guvern, ca o consecinţă a deciziei partidului de a se retrage din Executiv. În cazul în care vreun ministru nu îşi va prezenta demisia, el va fi exclus din ALDE.



"Trebuie să vă spun că astăzi, pe cale de consecinţă a deciziei de a ieşi de la guvernare, BP a decis retragerea miniştrilor din guvern. Cei care nu vor face, vor suporta consecinţele. Nu am informaţii legate de vreun ministru, consecinţa este excluderea din partid. Eu nu am informaţii din partea vreunui ministru ALDE din Guvern care să nu respecte această decizie", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

UPDATE ALDE şi Pro România îl susţin pe Mircea Diaconu la preşedinţie

ALDE a decis să îl susţină pe candidatul independent Mircea Diaconu la preşedinţie, a anunţat preşedintele partidului Călin Popescu Tăriceanu. Anterior şi Pro România a anunţat că îl va susţine pe Mircea Diaconu, cele două formaţiuni urmând să facă o alianţă în acest sens.

"Susţinerea la preşedinţia României a lui Mircea Diaconu. Cred că e nevoie de un candidat independent care să se adreseze tuturor românilor. Rămâne cu statutul de independent. Am discutat acest lucru şi cu Pro România care şi el s-a declarat de acord să dea această susţinere pentru Mircea Diaconu şi în acest scop colegii şi-au dat acordul să facă o alianţă cu Pro România pentru susţinerea lui Mircea Diaconu", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Mircea Diaconu va rămâne candidat independent pentru prezidenţiale, urmând să aibă susţinerea ALDE şi Pro România.

ALDE a decis ieşirea de la guvernare şi alianţă cu Pro România

"La toate aceste întrebări pe care le-am avut şi la care aşteptatm un răspuns favorabil, dând oamenilor speranţa îndreptării lucrurilor, din păcate nu am avut niciun fel de cotnrapropunere şi i-am spus că voi merge în faţa colegilor. Colegii au luat hătorârea de a se renunţa la guvernarea alături de PSD", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

"Coaliţia a funcţionat defectuos. Am încercat să credităm această guvernare pentru că am considerat că e nevoie de o anumită stabilitate politică şi nu am obiceiul să fac opoziţie în cadrul guvernului. De aceea am considerat să ne despărţim. Noi vom trece în opoziţie. Am renunţat la candidatura la prezidenţiale, pentru a nu se mai spune că intenţia de a părăsi coaliţia", a mai spus liderul ALDE.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.