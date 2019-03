ALDE şi-a anunţat candidatul pentru Primăria Constanţa. Tăriceanu: Oraşul a fost dominat de diverse grupuri de interese/ Ce spune despre lipsa autostrăzilor

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, sâmbătă, candidatul pentru Primăria Constanţa, acesta fiind Gabriel Daraban, cel care conduce filiala judeţeană a partidului.

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că Gabriel Daraban, liderul filialei judeţene a ALDE, va candida pentru Primăria Constanţa, la alegerile care vor avea loc anul viitor, şi că acesta va trebui să vină cu un proiect bun, care să redea oraşul cetăţenilor, după ce, în ultimii 20 de ani, „a fost dominat de grupuri de interese”.

„Ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani? A fost dominat oraşul de diverse grupuri de interese care nu au condus Constanţa pentru cetăţeni, ci în beneficiul propriu şi acest lucru se vede şi se simte. Constanţa este, din păcate, cunoscută dincolo de graniţele oraşului, prin această caracteristică nefericită şi care trebuie să dispară, să ţină de trecut”, a spus Tăriceanu.

Acesta a mai spus că şi-ar dori să vadă în portul din Constanţa „efervescenţa” caracteristică opraşelor cu ieşire la mare, ceea ce nu se întâmplă.

„Regret că astăzi că nu e aşa cum eu mi-am imaginat Constanţa şi ceea ce văd când mă duc în alte ţări şi văd porturile importante. Alte ţări au cinci porturi, şapte porturi şi toate sunt oraşe prospere. Noi avem Constanţa principalul port comercial şi aici nu văd această efervescenţă caracteristică unui oraş în care economia profită de pe urma portului. Sunt convins să Gabi Daraban este ataşat Constanţei şi doritor să vadă Constanţa evoluând. Va lansa proiectul pe care băuiesc că ar putea să îl numească „Renaşterea Constanţei” care să se bazeze pe activităţi economice mult mai susţinute, fie că e vorba de comerţ, de servicii, de industrie, de agricultură, în care dorinţa noastră este să angreneze toate forţele oraşului: mediul economic, mediul universitar, intelectualitatea până la ultimul cetăţean”, a afirmat Tăriceanu.

Gabriel Daraban are 45 de ani, este căsătorit şi are doi copii, el fiind fratele lui Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Alegerile locale se vor desfăşura în 2020.

Tăriceanu, despre lipsa autostrăzilor: Este vina tuturor guvernelor şi miniştrilor transporturilor

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, sâmbătă, la Constanţa, că împărtăşeşte preocupările românilor care au protestat alături de Ştefan Mandachi, cerând autostrăzi, spunând că vina este a „tuturor guvernelor şi miniştrilor transporturilor” care nu au stabilit priorităţi.



Întrebat, într-o conferinţă de presă, la Constanţa, despre protestul #şîeu, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a spus că împărtăşeşte preocurpările cetăţenilor şi atunci când e vorba de infrastructura rutieră, dar şi când e vorba de infrastructura feroviară.

„Împărtăşesc nemulţumirile, preocupările cetăţenilor acestei ţări faţă de rămânerea în urmă a infrastructurii, fie că vorbim de infrastructura rutieră, fie că vorbim de cea de cale ferată. (...) Sigur că trebuie să recunoaştem că este o vină colectivă a tuturor guvernelor şi miniştrilor transporturilor care s-au perindat şi care nu au fost capabili să stabilească nişte priorităţi”, a spus Tăriceanu.

Acesta a mai spus că în bugetul de stat sunt alocate sume de bani pentru proiecte de infrastructură.

„Acest buget are importate sume prevăzute pentru proiecte de infrastructură de nivel naţional, de nivel regional sau de nivel local şi pentru prima oară sunt alocate sume importante pentru proiectele de infrastructură rutieră şi de cale ferată din Moldova. Aşa încât, sigur că toate aceste proiecte presupun o serie de etape procedurale din păcate cam lungi, legea achiziţiilor publice nu este una care să accelereze lucrurile, dar sigur că trebuie început cu ceva, trebuie început la un moment dat şi acesta este momentul în care aceste proiecte au fost finanţate”, a mai spus Tăriceanu.

Anunţat în urmă cu 11 zile, protestul iniţiat de omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi, care a construit primul şi singurul metru de autostradă din Moldova, a devenit unul naţional, iar vineri, mii de oameni au oprit lucrul, la ora 15, pentru 15 minute.

Atac la PNL

Călin Popescu Tăriceanu, a lansat şi un atac la PNL, spunând că „denumirea istorică nu e suficientă pentru a-ţi a credibilitate”, afirmând că partidul pe care îl conduce este singurul care şi-a dublat scorul de la ultimele alegeri şi poate depăşi PNL.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Constanţa, că în Parlamentul European trebuie să meargă cei mai buni oameni pe care îi are un partid.

„Eu cred că fiecare trebuie să îi pună pe cei mai buni dintre cei mai buni. Noi nu am pus nişte nume ca să umplem lista cu nişte nume. Sunt persoane cu experienţă, notorietate, care au confirmat prin ceea ce au făcut în viaţa publică din România. Nu împărtăşesc logica altora, partidele din Opoziţie, care au făcut un fel de mozaic pe listă, mergând pe ideea că cu cât e mai necunoscut şi mai nepriceput cu atâta capătă mai multă încredere că nu a făcut politică. Eu cred că trebuie să arăţi că ai făcut politică, sigur nu orice fel de politică, ci una care să îţi aducă confirmarea, recunoaşterea cetăţenilor”, a spus Tăriceanu.

Potrivit acestuia, ALDE este singurul partid care are în sondaje, un scor dublu faţă de cel la ultimele alegeri şi a lansat un atac la PNL, spunând că „denumire istorică nu e suficientă pentru a-ţi da şi credibilitatea necesară de a reprezenta aceste valori ale liberalismului” şi că, în perspectivă, ALDE poate depăşi PNL.

„Este o realitate: ALDE este singurul partid care de la alegerile din 2016, unde am făcut 5,83 la Cameră şi 6,17 la Senat, astăzi e creditat cu un scor dublu, care merge chiar către 15 la sută în anumite sondaje. Studiul CURS publicat arată că pe Bucureşti ALDE are 19 la sută şi surpriza pentru mine a fost că PNL are 17 la sută. Obiectivul pe care eu l-am discutat cu colegii mei şi anume de a depăşi PNL, avem şansa să îl atingem, nu ştiu dacă la aceste alegeri, dar în perspectivă sunt convins că vom convinge din ce în ce mai mulţi cetăţeni că ALDE este singurul reprezentant al principiilor şi valorilor liberale în România. Singura denumire istorică nu e suficientă pentru a-ţi da şi credibilitatea necesară de a reprezenta aceste valori ale liberalismului”, a spus Tăriceanu.

