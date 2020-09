Alegeri locale 2020. Oraşele unde se duc marile bătălii în 27 septembrie şi unde se pot răsturna vechile administraţii

Alegerile locale din 2020 se vor organiza pe 27 septembrie, după ce alegerile la termen din iunie au fost amânate din cauza epidemiei de Covid-19.

Românii îşi vor alege duminică, 27 septembrie, primarii, consilierii locali şi consilierii judeţeni pentru următorii patru ani, în condiţii speciale legate de prezenţa în secţiile de votare cu mască şi cu păstrarea distanţării sociale.

Rezultatul alegerilor ar putea fi influenţat de teama oamenilor de a participa în spaţii cu densitate mare, iar unii analişti spun că o prezenţă redusă i-ar favoriza pe primarii în funcţie. Singurele alegeri din Europa marcate de absenteism au fost localele din Franţa, organizate la debutul pandemiei, în martie 2020.

Miza cea mai mare a localelor rămâne Primăria Bucureştiului, unde au intrat în luptă 18 candidaţi, iar procentele dinaintea votului pentru primarul Firea se apropie de cele ale candidatului dreptei, Nicuşor Dan. Probabil victoria se va decide dramatic, la câteva zeci sau sute de voturi diferenţă.

Competiţii interesante au loc la Primăria Constanţei, dar şi la Bistriţa Năsăud unde s-au aliat toate partidele de dreapta contra celor de stânga. Oraşele unde administraţiile ar putea rămâne neschimbate sunt Iaşi şi Cluj, unde neclintiţi rămân Mihai Chirica şi Emil Boc, de data aceasta colegi de partid în PNL.

Alegeri locale 2020. Bucureşti. Gabriela Firea vs. Nicuşor Dan

Pentru funcţia de primar general al Bucureştiului, lupta strânsă se duce între primarul Gabriela Firea, din partea PSD, şi Nicuşor Dan, candidat independent susţinut de alianţa electorală PNL-USRPLUS. ”Micul Paris” produce un sfert din PIB-ul României, iar viitorul primar al Capitalei va administra un buget de circa 7 miliarde de lei.

În total sunt 18 candidaţi intraţi în cursa pentru funcţia de primar general al Bucureştiului, printre care se află:

Gabriela Firea (PSD) - jurnalist, actual primar

Nicuşor Dan (independent susţinut de Alianţa PNL-USRPLUS) - matematician şi activist civic, actual deputat USR

Traian Băsescu (PMP) - inginer, actual europarlamentar

​Călin Popescu-Tăriceanu (ALDE) - inginer, actual senator

Ilan Laufer (Partidul Forţa Identităţii Naţionale) - profesor de educaţie fizică şi sport

Alexandru Ion Coita (Partidul Republican din România) - expert relaţii internaţionale

Bogdan Stanoevici (Partidul Social Democrat Independent) – actor

Florin Călinescu (Partidul Verde) - actor

Cătălin Ioan Berenghi (independent) - ghid montan

Ioan Sîrbu (Alianţa Pro Bucureşti 2020) – medic

Candidaţii PSD la Primăriile de Sector:

• Sectorul 1 - Daniel Tudorache

• Sectorul 2 - Dan Cristian Popescu

• Sectorul 3 - Aurelian Bădulescu

• Sectorul 4 - Daniel Băluţă

• Sectorul 5 - Daniel Florea

• Sectorul 6 - Gabriel Mutu.

Candiaţii alianţei PNL-USRPLUS la Primăriile de Sector:

Sectorul 1 - Clotilde Armand (USR)

Sectorul 2 - Radu Mihaiu (USR)

Sectorul 3 - Adrian Moraru (PNL)

Sectorul 4 - Simona Spătaru (PLUS)

Sectorul 5 - Cristian Băcanu (PNL)

Sectorul 6 - Ciprian Ciucu (PNL).

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă a intrat în cursa pentru un nou mandat din partea Alianţei Pro Bucureşti 2020, înfiinţată cu liderul Pro România, Victor Ponta.

De asemenea, Marian Vanghelie va candida la Primăria Sectorului 5, pe care a condus-o între anii 2000 şi 2016.

Alegeri locale 2020. Constanţa. Decebal Făgădău, actualul primar PSD vs. Vergil Chiţac, senator PNL

Pentru Primăria Constanţei, lista de candidaţi se apropie de cea a Capitalei. Îşi doresc primăria vechiul ”Tomis” 17 candidaţi pentru a administra un buget de 0,9 miliarde de lei.

Decebal Făgădău (PSD) candidează pentru un nou mandat după ce a devenit primar interimar în 2015, în urma demisiei lui Radu Mazăre, iar la alegerile din 2016 a câştigat funcţia de primar.

Beneficiar al unui vot politic, PNL ar putea câştiga Primăria Constanţei. PNL îl susţine pe senatorul Vergil Chiţac, fost rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, care a candidat şi a pierdut la alegerile din 2016.

Pentru şefia Consiliului Judeţean Constanţa, fostul deputat Mihai Lupu candidează din partea PNL, iar din partea PSD se va bate liderul organizaţiei judeţene, Felix Stroe. Stroe a fost ministru al Transporturilor în Guvernul PSD-ALDE în perioada octombrie 2017 – ianuarie 2018.

USR-PLUS candidează la Primărie cu deputatul USR Stelian Ion, membru în Comisia Juridică şi avocat de profesie, iar pentru Consiliul Judeţean cu Remus Negoi.

Pentru Primăria Bistriţei candidează liderul local PNL Ioan Turc, director al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud, din partea Alianţei PNL-USR-PLUS. Iar la şefia CJ Bistriţa-Năsăud candidează, din partea aceleiaşi alianţe electorale, fostul prefect Stelian Dolha.

Alianţa pentru Bistriţa-Năsăud (PSD-ALDE-Pro România-UDMR) îl trimite în cursa pentru Primăria reşedinţei de judeţ pe actualul viceprimar Cristian Niculae. Alianţa îl susţine pe actualul şef de Consiliu Judeţean, Radu Moldovan, pentru al treilea mandat.

Actualul primar al Bistriţei, Ovidiu Creţu (PSD), aflat la finalul celui de-al treilea mandat, nu se mai află pe nicio listă de candidaţi.

Alegeri locale. Iaşi. Primarul Mihai Chirica(PNL) vs. senatoarea Cosette Chichirău (USR PLUS). PSD are a treia şansă