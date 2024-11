Alegeri prezidenţiale 2024. Ce arată cele mai recente sondaje publicate. Cine ar putea intra în turul doi

Pentru aceste alegeri prezidenţiale Biroul Electoral Central a validat 14 candidaturi. Lista finală cuprinde 10 candidaţi susţinuţi de partide politice şi 4 independenţi.

Conform ultimelor sondaje, se anunţă o luptă extrem de strânsă pentru un loc în turul doi între Marcel Ciolacu (PSD), George Simion (AUR), Elena Lasconi (USR), Nicolae Ciucă (PNL) şi Mircea Geoană (independent).

Ce arată sondajele apărute în perioada 14 octombrie - 22 noiembrie

1. Sondaj Verifield la comanda USR - 14 octombrie

Marcel Ciolacu – 23, 4%

George Simion – 19, 8%

Mircea Geoană – 17, 2 %

Elena Lasconi – 17, 1%

Cristian Diaconescu – 7, 6%

Nicolae Ciucă – 6,2%.

Kelemen Hunor - 3,8%

Sondajul a fost realizat de Verifield, la comanda USR, în perioada 7 – 9 octombrie 2024, pe un eşantion de 1009 de persoane. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3.09%, la un grad de încredere de 95%.

2. Sondaj CURS - 18 octombrie

Marcel Ciolacu - 26%

George Simion - 17%

Mircea Geoană - 15%

Nicolae Ciucă - 15%

Elena Lasconi - 14%

Cristian Diaconescu - 5%

Kelemen Hunor - 2%

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 11-16 octombrie 2024, pe un eşantion de 1006 respondenţi. Metoda de culegere a datelor: CATI.

Marja maximă de eroare +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.

3. Sondaj INSCOP la comanda Libertatea - 24 octombrie

Raportat la cei care şi-au exprimat preferinţa pentru un candidat din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot (78.1% din total eşantion, eroare 3,3%):

Marcel Ciolacu - 24,1%

George Simion - 20,7%

Mircea Geoană - 18,1%

Elena Lasconi - 15%

Nicolae Ciucă - 8,2%

Cristian Diaconescu - 5,1%

Kelemen Hunor - 3,8%

Raportat la cei care şi-au exprimat preferinţa pentru un candidat din listă şi declară că vin sigur la vot (58,6% din total eşantion, eroare 3,8%):

Marcel Ciolacu - 25,8%

George Simion - 20,4%

Mircea Geoană - 19,1%

Elena Lasconi - 14%

Nicolae Ciucă - 7,8%

Cristian Diaconescu - 4,4%

Kelemen Hunor - 3,9%

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la comanda cotidianului Libertatea. Datele au fost culese în perioada 11-18 octombrie 2024. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI, pe un eşantion de 1106 persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

4. Sondaj CURS - 7 noiembrie

Marcel Ciolacu - 28%

George Simion - 17%

Nicolae Ciucă - 17%

Elena Lasconi - 12%

Mircea Geoană - 9%

Kelemen Hunor - 5%

Cristian Diaconescu - 5%

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 30 octombrie - 5 noiembrie pe un eşantion de 1067 respondenţi. Metoda de culegere a datelor: faţă-în-faţă, la domiciliul respondenţilor Marja maximă de eroare e de ± 3% la un nivel de încredere de 95%.

5. Sondaj Verifield la comanda USR - 8 noiembrie

Marcel Ciolacu - 25,9%

George Simion - 21,2%

Elena Lasconi - 15,7%

Mircea Geoană - 13,2%

Nicolae Ciucă - 8,5%

Călin Georgescu - 4,6%

Cristian Diaconescu - 4,4%

Sondajul a fost făcut de Verifield la comanda USR, în perioada 1-6 noiembrie, prin metoda CATI, pe 1.064 de respondenţi. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

6. Sondaj CIRA la comanda EVZ - 10 noiembrie

Marcel Ciolacu - 29%

Nicolae Ciucă - 19%

George Simion - 17%

Elena Lasconi - 16%

Mircea Geoană - 9%

Cristian Diaconescu - 5%

Sondajul CIRA a fost realizat la comanda Evenimentul Zilei, în perioada 1-6 noiembrie 2024, pe un eşantion de 1.150 de subiecţi, prin metoda faţă-în-faţă. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de ±3%.

7. Sondaj INSCOP la comanda Libertatea - 14 noiembrie

Raportat la cei care şi-au exprimat preferinţa pentru un candidat din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot (74,6% din total eşantion:

Marcel Ciolacu - 25,3%

George Simion - 19,1%

Elena Lasconi - 14,3%

Mircea Geoană - 13,3%

Nicolae Ciucă - 9,1%

Călin Georgescu - 5,4%

Cristian Diaconescu - 4,6%

Raportat la cei care şi-au exprimat preferinţa pentru un candidat din listă şi declară că vin sigur la vot (56,4% din total eşantion):

Marcel Ciolacu - 24,8%

George Simion - 21,3%

Elena Lasconi - 14,3%

Mircea Geoană - 12,2%

Nicolae Ciucă - 8,8&

Călin Georgescu - 5,5%

Cristian Diaconescu - 4,5%

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research, la comanda cotidianului Libertatea, în perioada 7-12 noiembrie 2024. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI, volumul eşantionului fiind de 1100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

8. Sondaj CIRA la comanda Newsweek România - 14 noiembrie

Marcel Ciolacu - 30%

Nicolae Ciucă - 18%

George Simion - 17%

Elena Lasconi - 14%

Mircea Geoană - 7%

Cristian Diaconescu - 5%

Călin Georgescu - 4%

Sondajul a fost realizat de CIRA (The Center for International Research and Analysis) la comanda Newsweek Romania. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/-3,2%. Au fost 1040 de subiecţi intervievaţi. Sondajul s-a făcut în perioada 09.11.2024 – 13.11.2024 prin metode CATI - telefonic.

9. Sondaj AtlasIntel - 14 noiembrie

Marcel Ciolacu - 25,4%

Elena Lasconi - 14,2%

George Simion - 14,2%

Nicolae Ciucă - 10,2%

Mircea Geoană - 9,1%

Călin Georgescu - 7,4%

Cristian Diaconescu - 5,3%

Sondajul AtlasIntel, publicat de HotNews.ro, a fost realizat în perioada 9-12 noiembrie, pe un eşantion de 3.035 de respondenţi. Metodologia folosită: recrutarea digitală aleatorie, cercetarea având o marjă de eroare de ±2% şi un nivel de încredere de 95%.

10. Sondaj AtlasIntel - 21 noiembrie

Marcel Ciolacu - 24,3%

George Simion - 15,4%

Elena Lasconi - 15,3%

Nicolae Ciucă - 12,1%

Mircea Geoană - 7%

Călin Georgescu - 6,2%

Kelemen Hunor - 5,9%

Sondajul, publicat de HotNews.ro, a fost realizat de AtlasIntel în perioada 15-20 noiembrie, pe un eşantion de 2.003 de respondenţi. Metodologia folosită a fost recrutarea digitală aleatorie, cercetarea având o marjă de eroare de ±2 procente şi un nivel de încredere de 95%.

11. Sondaj Verifield la comanda USR - 22 noiembrie

Marcel Ciolacu - 24,5%

Elena Lasconi - 19%

George Simion - 19%

Călin Georgescu - 10,6%

Nicolae Ciucă - 8,6%

Mircea Geoană - 7,9%

Cristian Diaconescu - 5,1%

Sondajul a fost realizat de Verifield la comanda USR în perioada 20-21 noiembrie prin metoda CATI(interviuri telefonice), pe un eşantion de 1803 de oameni. Marja de eroare a datelor este de ± 2.31%, la un grad de încredere de 95%.

Poziţia nr. 1 – ELENA-VALERICA LASCONI – Uniunea Salvaţi România

Poziţia nr. 2 – GEORGE-NICOLAE SIMION – Alianţa pentru Unirea Românilor

Poziţia nr. 3 – ION-MARCEL CIOLACU – Partidul Social Democrat

Poziţia nr. 4 – NICOLAE-IONEL CIUCĂ – Partidul Naţional Liberal

Poziţia nr. 5 – HUNOR KELEMEN – Uniunea Democrată Maghiară din România

Poziţia nr. 6 – MIRCEA-DAN GEOANĂ – candidat independent

Poziţia nr. 7 – ANA BIRCHALL – candidat independent

Poziţia nr. 8 – ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU – Alternativa pentru Demnitate Naţională

Poziţia nr. 9 – SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU – Partidul Noua Românie

Poziţia nr. 10 – LUDOVIC ORBAN – Forţa Dreptei (Ludovic Orban s-a retras în favoarea Elenei Lasconi)

Poziţia nr. 11 – CĂLIN GEORGESCU – candidat independent

Poziţia nr. 12 – CRISTIAN DIACONESCU – candidat independent

Poziţia nr. 13 – CRISTIAN-VASILE TERHEŞ – Partidul Naţional Conservator Român

Poziţia nr. 14 – SILVIU PREDOIU – Partidul Liga Acţiunii Naţionale