Alegeri prezidențiale 2025, capitolul educație. Ce educație și formare are Victor Ponta

Cu doar câteva zile rămase până la turul 1 al alegerilor prezidențiale 2025, candidații la președinția României sunt în această săptămână personajele principale din discuții și dezbateri.

Conform ultimului sondaj Flash Data, publicat în această ultimă săptămână de campanie, lupta cea mai strânsă este între candidații George Simion, cu care ar vota 29% dintre români, Crin Antonescu, pe care l-ar vota 26% dintre români și Nicușor Dan, cu un procent de vot de 23%.

Potrivit sondajului, următorii candidați în preferințele votanților sunt Victor Ponta – independent (8%) și Elena Lasconi – lidera USR (7,5%).

Victor Ponta, clasat la acest moment pe locul 4 în preferințele românilor la vot, a deținut funcția de cel de-al 63-lea prim-ministru al României din 7 mai 2012 până la demisia sa în 4 noiembrie 2015. El a fost președintele partidului PSD din 2010 până în 2015.

Născut în București, Victor Ponta a absolvit Liceul „Ioan Neculce” din capitală în 1991.

Între 1991 și 1995 a urmat studiile la Facultatea de Drept a Universității București. În 1995 a absolvit facultatea, iar în 1998 a lucrat ca procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 din București, iar între 1998 și 2002 a fost procuror la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, în secția Anticorupție, Urmărire Penală și Criminalistică.

În perioada 2000–2001, a fost coordonator al Biroului de Combatere a Spălării Banilor.

Conform datelor, Ponta a devenit în 2003 doctor în Drept Penal Internațional al Universității București. Cu toate acestea, în urma acuzării de plagiatul tezei de doctorat, în cazul „dottore”, Ponta renunțat la această funcție.

Cazul „dottore” datează din 18 iunie 2012, când revista Nature a publicat online o știre în care se preciza că Victor Ponta, la acea vreme prim-ministru al României, a fost acuzat că ar fi copiat părți semnificative din teza sa de doctorat în drept, susținută în 2003, fără a include sursele corecte. Acuzațiile se bazau pe documente furnizate de un denunțător anonim.

Articolul menționa că Ponta a obținut doctoratul la Universitatea din București în perioada în care era Secretar de Stat în guvernul condus de Adrian Năstase, cel care i-a fost și coordonator al tezei.

Cazul a devenit subiect de discuție în presa internațională la acea vreme, inclusiv în cadrul publicațiilor The Guardian, BBC, Financial Times Deutschland, Il Messaggero, El Mundo, The Hindu, Le Monde.