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Alexandru Muraru: „Ce va face PNL începând de marți?” Vicepreședintele liberalilor promite „cea mai fermă opoziție din ultimele decenii”

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru anunță că liberalii vor construi „cea mai fermă și mai combativă opoziție din ultimele decenii”. Mesajul vine cu două zile înaintea votului de învestitură pentru Guvernul Luca Niculescu, susținut de PSD.
Alexandru Muraru: „Ce va face PNL începând de marți?” Vicepreședintele liberalilor promite „cea mai fermă opoziție din ultimele decenii”
Andreea Tobias
18 oct. 2026, 16:36, Politic
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„Ce va face PNL începând de marți?”, se întreabă Alexandru Muraru într-o postare publicată duminică pe Facebook. Răspunsul său: liberalii vor urmări „fiecare decizie, fiecare numire, fiecare contract și fiecare leu cheltuit” de guvernarea PSD.

Deputatul de Iași acuză PSD că a „consumat prea mulți ani din viața acestei țări”, că a sufocat reforme și că a transformat speranțele oamenilor în „monedă de schimb pentru propria putere”. Potrivit lui, partidul a oferit de fiecare dată aceleași reflexe: clientelism, risipă, protejarea privilegiilor și ostilitate față de orice schimbare.

„România nu mai poate plăti la nesfârșit costul supraviețuirii politice a PSD”, scrie vicepreședintele PNL.

„Vom scoate la lumină tunurile și abuzurile”

Muraru promite că PNL va expune „tunurile” și abuzurile și va pune pe masă cazurile și vinovații. El vorbește despre o luptă cu „un întreg sistem de putere” ale cărui rețele pătrund adânc în instituțiile statului.

Arma liberalilor, spune el, este votul oamenilor, prin care pot fi învinse „blocajele, presiunile asupra justiției, manipulările ordinare, propaganda plătită din bani publici și înțelegerile netransparente cu extremiștii”.

Bolojan, „reperul incontestabil al opoziției”

Vicepreședintele PNL afirmă că partidul are, după mulți ani, un președinte care va deveni „reperul incontestabil al opoziției democratice”: Ilie Bolojan. În jurul lui, spune Muraru, poate fi construită o mișcare politică masivă, prezentă în toată țara.

Potrivit liberalului, Bolojan a înțeles cât de violent reacționează un sistem atunci când îi sunt atinse privilegiile. Opoziția înseamnă, pentru liberali, „desprinderea categorică de PSD”. Muraru avertizează că furia oamenilor nu trebuie lăsată în seama radicalilor și demagogilor care amenință libertatea și direcția europeană a țării.

Votul de marți

Parlamentul votează marți, 20 octombrie, de la ora 14:00, învestitura Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Cabinetul are 17 portofolii, dintre care 11 revin PSD, iar celelalte unor miniștri independenți. Pentru a fi învestit, are nevoie de cel puțin 233 de voturi.

PNL a decis să treacă în opoziție. Ilie Bolojan a anunțat însă că va semna cu Luca Niculescu un acord pentru respectarea țintelor de deficit și că PNL va da un „vot de necesitate” pentru învestire. Filiala PNL Iași, condusă de Alexandru Muraru, a anunțat că nu va susține învestirea.

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