Alina Mungiu Pippidi: „Nu îmi pare rău că l-am sprijinit pe Klaus Iohannis. A fost mediocru şi lipsit de curaj, n-a construit meritocraţia. Regret că n-a făcut mai mult. Indiferent cine triumfă în PNL va face pact cu serviciile secrete”

„Este normal să ai proteste mari pe subiecte sociale. Noi asta nu avem. Societatea civilă este slabă. Sectorul privat ar trebui să aibă societate civilă şi sindicate. La noi, societatea civilă din privat nu este nici la nivelul din 1880. Şi sectorul privat trebuie să aibă societatea lui civilă. La noi nu există înclinare, nu-i pasă nimănui. Sindicatele de la stat sunt extraordinar de slabe. După cum vedeţi, nu există proteste. Anti-vacciniştii sunt foarte mobilizaţi. La noi nu protestează nimeni că suntem condamnaţi la CEDO pe procese neechitabile. Suntem pe locul 1 înaintea Turciei şi Rusiei. Democraţia românească începe să se defecteze. Sunt abateri serioase ale democraţiei româneşti. România are abateri serioase de la statul de drept. Nu e numai pandemia, asta e tendinţa negativă”, a declarat politologul Alina Mungiu Pippidi, pe Aleph News, în emisiunea OFF/On The Record.

Despre eşecul campaniei de vaccinare în România, comparativ cu Germania, Alina Mungiu Pippidi crede că totul ţine şi de nivelul de educaţie al populaţiei:

„Alături de bulgari suntem ţările cele mai rurale şi mai needucate din Uniunea Europeană. Stăm prost la mortalitatea infantilă, la violenţa domestică, la educaţia sanitară şi la educaţia sexuală. Noi avem un mare curent contra educaţiei. Noi suntem, obiectiv, cei mai needucaţi din Europa. Activismul nostru trebuie să fie în slujba educaţiei. Ne trebuie mai multă educaţie sanitară şi sexuală. Avem un Guvern în care nu are nimeni încredere. Lumea are încredere în Biserică şi televiziuni. Sunt oameni needucaţi cei care nu se vaccinează. Eu nu am văzut în Germania, pe televiziuni, doctori impostori. Nu a trecut pe televiziuni mesajul că vaccinul nu este periculos. Am văzut însă emisiuni cu adevărat odioase. Biserica în România nu a ajutat. Credeţi că în Germania Biserica se comportă ca aici? Biserica noastră se comportă ca o biserică primitivă balcanică”.

Mai este presa a 4-a putere în stat, în condiţiile în care o parte din ea a luat bani de la Guvern pe timp de pandemie? Iată ce a răspuns politologul Pippidi, în emisiunea OFF/On The Record pe Aleph News: „Captura media este şi ea foarte importantă. În ţările corupte, presa este şi ea coruptă, capturată. Mai noi, Guvernul dă bani la presă. Au dat căruţe de bani la televiziuni şi n-au ştiu ce să ceară. Au dat căruţe de bani şi la firmele lor de comunicare. Guvernul a dat bani presei ca să-i câştige bunăvoinţa. În ţările care se plâng de puterea reţelelor de socializare, media tradiţionale sunt de foarte bună calitate. În ţările cu presă de calitate, este multă încredere în media tradiţionale şi mică încredere în social media. La noi, presa tradiţională nu este de calitate”.

Cât de eficientă mai este anticorupţia în România? Alina Mungiu Pippidi crede că judecătorii stau „mai bine”, în timp ce procuratura stă „mai prost”: „Am adunat toate agenţiile anticorupţie din 200 de ţări. Ţările cu agenţii anticorupţie nu au progresat. Cred că agenţia României şi Indoneziei au fost cele mai bune. Dacă o agenţie anticorupţie este bună, începe lupta ca ea să fie controlată politic. În ţările cu corupţie sistemică nu te poţi lupta cu o unitate de elită. Ţările care au scăpat de corupţie au avut strategii mult mai largi. La noi, s-au luat ocazional alte tipuri de măsuri. Nu mai avem aşa multă corupţie mică ca acum 15 ani. Noi suntem conduşi de nişte proşti. Calitatea legislaţiei noastre este de nota 3. Nu există grupuri care să lucreze la îmbunătăţirea calităţii legislaţiei. Nimeni nu are oameni buni pentru că nimeni nu-i caută. De la şeful statului nu este un semnal că tu cauţi oameni performanţi. Semnalul nu este pentru meritocraţie”.

„Justiţia din România n-a fost complet încălecată de politicieni. Cu procuratura stăm mai prost. Justiţia din România s-a digitalizat rezonabil. Este bine că motivările se publică la pronunţări. Procuratura României n-a evoluat. Trebuie să vedem plângerile şi soluţiile online. Am făcut plângeri cu Nicuşor Dan de 7-8 ani, nici până la ora asta procuratura nu s-a deranjat să ne răspundă. Parchetele au primit milioane să se digitalizeze. DNA nu s-a digitalizat, dar banii sunt foarte mulţi. Nu se poate ca statul să ia milioane de euro să se digitalizeze iar ONG-urile să facă toată treaba. Dacă nu faci anticorupţia transparentă, ce dracului faci cu transparenţa? Procurorii au primit recomandări foarte bune prin raportul Greco. Trebuie să ne concentrăm pe pârghiile administrative. Orice instituţie trebuie să aibă ţinte administrative şi o logistică. Şefii de parchete trebuie să aibă un rol mai mare în a-i judeca pe procurori pe eficienţă. SIIJ şi Inspecţia Judiciară vor dispărea. Este o mare decizie în UE ca să fie eliminate aceste camere disciplinare. Procurorii plâng după servicii pentru că aşa au crescut. SRI făcea treaba DNA şi DNA lua hârtiile şi le trimitea în instanţă. Din fericite, pentru moment, CCR a rezolvat problema. Dar trebuie să fim vigilenţi, vor fi încercări de a reintroduce totul”, a declarat politologul Alina Mungiu Pippidi, pe Aleph News, în emisiunea OFF/On The Record.

Politologul Alina Mungiu Pippidi a atras atenţia în emisiunea OFF/On The Record pe Aleph News că România trebuie să-şi rezolve problemele sistemice din educaţie, un exemplu în acest sens fiind celebrele „fabrici de doctorate”:

„În Educaţie nu s-au luat măsuri sistematice. În Educaţie sunt actori şi ţapi ispăşitori. O mare masă din educaţie se opune proiectelor sistemice. Eu am făcut un sistem simplu de evaluare a şcolilor doctorale. Trebuie să rezolvăm cu fabricile de doctorate. În Germania, plagiatorii îşi dau demisiile. Să ne uităm cine erau în comisii, oamenii aceia nu trebuie să mai dea doctorate. În România, trebuie să dăm mai puţine doctorate. Haideţi să scoatem asta din lege: că fără doctorat nu poţi preda. Fratele meu, cel mai premiat regizor, nu poate presa că n-ar doctoratul. Nu trebuie să facem doctori oameni care n-au vocaţie pentru cercetare. Vrem practicieni dar nu trebuie să le dăm doctorate. Interdicţiile din lege sunt ca să genereze rente. Legislaţia trebuie luată la mână, trebuie curăţată.”

„Cu serviciile secrete stăm foarte prost. Nu ştiu o ţară în UE în care să nu existe niciun control al serviciilor secrete. Nu ştim cheltuielile serviciilor secrete. De la vot până la vaccinare, totul a fost dat serviciilor secrete. Trebuia făcut ca în Danemarca: din 7 servicii secrete rămâneau 2. Trebuiau reorganizate şi să existe unul civil şi altul militar. Serviciile secrete trebuie puse sub control şi trebuie publicate cheltuielile”, a spus Alina Mungiu Pippidi, pe Aleph News, în emisiunea OFF/On The Record.

Despre congresele din PNL şi USR PLUS, Alina Mungiu Pippidi este de părerea că oricine va câştiga alegerile interne va face un pact cu serviciile secrete. Politologul şi-a arătat dezamăgirea faţă de preşedintele în exerciţiu Klaus Iohannis pe care l-a sprijinit: „În PNL nu au cum să triumfe ideile şi programele. Indiferent cine triumfă în PNL va face pact cu serviciile secrete. În democraţie, trebuie să existe civili, nu se poate să hotărască serviciile secrete. Şi dacă câştigă civilii în PNL, fac pactul cu serviciile secrete după ce câştigă. Nu îmi pare rău că l-am sprijinit pe Klaus Iohannis. Iohannis a fost mediocru şi lipsit de curaj, n-a construit meritocraţia. Regret că Iohannis n-a făcut mai mult. Cioloş este un om mai onest decât mulţi. ”